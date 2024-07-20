屏東等18縣市亮高溫燈號 南高屏北宜年度大潮

氣象署上午對屏東等18縣市發高溫燈號資訊，各地天氣高溫炎熱；基隆北海岸有較強陣風，適逢年度大潮，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象，請注意。

高溫資訊今包括屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣為黃色燈號，請注意。

氣象署指出，今天各地大多仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍為33至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，外出務必注意防曬並多補充水分。

環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區及中南部平地有局部短暫雷陣雨，其中嘉義以南多數地區都有機會降雨，午後請注意天氣變化，前往山區、溪流附近請特別注意自身安全。

另一方面，氣象署指出，位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來朝著海南島方向前進，對台灣沒有直接影響；至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來也有發展為輕度颱風的趨勢，預計下週二開始會朝台灣附近前進，屆時將對台灣的天氣造成影響，至於影響的程度要視最後的路徑而定，請多留意最新的預報資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：20日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。