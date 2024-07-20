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氣象粉專曝歐美模式颱風最新路徑 似西北颱可能風大雨大

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氣象粉專曝歐美模式颱風最新路徑 似西北颱可能風大雨大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐、美模式大致預測，24日下周三晚上時，颱風移動到台灣東北部外海。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
歐、美模式大致預測，24日下周三晚上時，颱風移動到台灣東北部外海。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓（T.D.），即將形成今年第3號凱米或第4號巴比倫颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，歐、美模式今天清晨剛出爐的最新預測，大致預測24日下周三晚上時，颱風將移動到台灣東北部外海。

「觀氣象看天氣」表示，歐洲模式預測，接下來將朝西北，於7月25日下周四通過台灣北部外海，這樣的路徑，北部、東北部地區會有明顯的風雨，中南部山區以及南部平地雨勢也不小。

至於美國模式，「觀氣象看天氣」表示，則預測接下來將朝西北西，於7月25日下周四通過北部近海，這樣的路徑類似西北颱，北部、東北部風大雨大，中南部雨勢也很大，尤其山區及南部平地雨勢將相當劇烈，後期是轉西北或西北西將取決於颱風移動，以及太平洋高壓增強西伸的速度。

美國 颱風

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