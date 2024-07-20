下周颱風威脅台灣？ 粉專曝登陸機率 海水太熱有助增強
目前在南沙島海面和菲律賓東方海面，各有1個熱帶性低氣壓（T.D.），根據中央氣象署最新資料，都有發展為輕度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雙颱風即將形成，即將在未來24小時成為今年第3號凱米及第4號巴比倫颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本氣象廳初步預估，南海的熱帶低壓將往海南島前進，菲律賓東方的熱帶低壓會偏北移動穿越石垣島附近，與台灣保持一段距離，但仍有不小變動修正空間。
至於颱風生成後可能的強度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣東部到琉球群島之間海域，海溫很高、海水熱焓量也很高，颱風經過這段時，強度會有滿明顯增強，但增強幅度仍要看移動速度而定，「走太快，吸收能量時間就會縮短許多」。
即將形成的颱風對台灣的威脅程度？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署目前的預測路徑，直接侵襲（登陸）台灣的機率仍然是「中偏低」，但暴風圈有機會擦過東部海域及北部海域。如果颱風再強一點、暴風圈再大一點，或是高壓強一點，讓颱風稍微偏西靠近台灣一點，暴風圈就會碰到陸地了。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以氣象署預測的路徑，下周三至周四外圍環流會影響台灣及各地山區，颱風北上後會短暫帶動西南風增強，但還不到西南氣流程度，中、南部仍會持續降雨，天氣相當不穩定。再次強調，路徑變數仍大，天氣好壞、風雨程度，要看颱風距離而定，再觀察2天左右，會比較明朗、保險一點，到時候還也有2天左右的應變時間。
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