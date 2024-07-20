凱米、巴比倫颱風將生成 粉專：美、德模式預測它25日宜花間登陸

目前在南沙島海面和菲律賓東方海面，各有1個熱帶性低氣壓（T.D.），即將形成今年第3號凱米及第4號巴比倫颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，從雲圖看起來已有一定的架勢，範圍不小。

至於各國（機構）超級電腦數值預測，「觀氣象看天氣」表示，美國、德國模式預測約7月25日下周四從宜蘭至花蓮之間登陸，其中，美國模式預測強度達強烈颱風等級，德國模式則是輕度颱風等級。台灣、歐洲模式預測約下周四從東北部外海通過，強度介於輕度颱風至中度颱風等級。需持續密切追蹤、更新最新資料。