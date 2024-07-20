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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

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凱米、巴比倫颱風將生成 粉專：美、德模式預測它25日宜花間登陸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國、德國模式預測約下周四從宜蘭至花蓮之間登陸，台灣、歐洲模式預測約下周四從東北部外海通過。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
美國、德國模式預測約下周四從宜蘭至花蓮之間登陸，台灣、歐洲模式預測約下周四從東北部外海通過。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

目前在南沙島海面和菲律賓東方海面，各有1個熱帶性低氣壓（T.D.），即將形成今年第3號凱米及第4號巴比倫颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，從雲圖看起來已有一定的架勢，範圍不小。

至於各國（機構）超級電腦數值預測，「觀氣象看天氣」表示，美國、德國模式預測約7月25日下周四從宜蘭至花蓮之間登陸，其中，美國模式預測強度達強烈颱風等級，德國模式則是輕度颱風等級。台灣、歐洲模式預測約下周四從東北部外海通過，強度介於輕度颱風至中度颱風等級。需持續密切追蹤、更新最新資料。

中央氣象署表示，目前菲律賓東方海面為一大低壓區，有熱帶性低氣壓生成，周末並進一步發展為颱風的機率，颱風生成後受到太平洋高壓導引將朝西北方向移動，下周一至下周三並有接近台灣附近的可能；惟目前颱風尚未生成，其確切發展位置、強度及未來行徑方向仍在調整中，預報不確定性仍大，氣象署密切監控中。

在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速22公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象署網站
在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速22公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象署網站
目前在南沙島海面和菲律賓東方海面，各有1個熱帶性低氣壓（T.D.），即將形成今年第3號凱米及第4號巴比倫颱風。圖／取自氣象署網站
目前在南沙島海面和菲律賓東方海面，各有1個熱帶性低氣壓（T.D.），即將形成今年第3號凱米及第4號巴比倫颱風。圖／取自氣象署網站

菲律賓 颱風

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