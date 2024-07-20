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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，南海的熱帶低壓今天將發展為輕颱，朝海南島前進，對台無影響；另1熱帶低壓在菲律賓東方海面，今天也將發展為輕颱，向西北轉北北西前進。歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬（右圖）顯示，系集平均路徑向西北轉北北西前進，通過台灣東北部海面，個別系集預測路徑分散在兩側。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，南海的熱帶低壓今天將發展為輕颱，朝海南島前進，對台無影響；另1熱帶低壓在菲律賓東方海面，今天也將發展為輕颱，向西北轉北北西前進。歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬（右圖）顯示，系集平均路徑向西北轉北北西前進，通過台灣東北部海面，個別系集預測路徑分散在兩側。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

即將有颱風生成。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象署最新的路徑潛勢預測圖顯示，南海的熱帶低壓，今天將發展為輕度颱風，朝海南島前進，對台無影響；另1熱帶低壓在菲律賓東方海面，今天也將發展為輕度颱風，向西北轉北北西前進，下周三在台灣東方海面時，已增強為中颱，為暴風半徑220公里的中型颱風，其伴隨的風雨不可小覷。

吳德榮表示，關鍵在於其未來路徑，是偏在系集平均的左側或右側，對台灣的威脅是有天壤之別的，所以何時發布海上或陸上颱風警報、各地會有多大的風雨，由於模式模擬仍將持續調整，過早臆測、也是枉然，應繼續觀察。

氣溫部分，吳德榮表示，今天至下周一台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天的天氣酷熱，各地區最高氣溫仍在38度左右，北部24至38度，中部25至38度，南部25至38度，東部23至38度。

今明兩天的水氣略減少，吳德榮表示，恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展影響少部分平地，仍有局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的機率。

吳德榮表示，下周一水氣再增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，新竹以南應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅。下周二至周四受颱風或其外圍環流影響，各地風雨視其靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。下周五颱風遠離，北東晴朗酷熟，中南部不穩定。

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，南海的熱帶低壓今天將發展為輕颱，朝海南島前進，對台無影響；另1熱帶低壓在菲律賓東方海面，今天也將發展為輕颱，向西北轉北北西前進。圖／取自氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，南海的熱帶低壓今天將發展為輕颱，朝海南島前進，對台無影響；另1熱帶低壓在菲律賓東方海面，今天也將發展為輕颱，向西北轉北北西前進。圖／取自氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在菲律賓東方海面的熱帶低壓，今天將發展為輕颱，向西北轉北北西前進。圖／取自氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在菲律賓東方海面的熱帶低壓，今天將發展為輕颱，向西北轉北北西前進。圖／取自氣象署網站

吳德榮 大雷雨 颱風

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