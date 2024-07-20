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明年6月上路 遊覽車強制裝駕駛識別設備
為提升遊覽車安全，交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車須強制裝具駕駛識別功能的設備，並介接至指定資訊平台，可即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，避免駕駛超時。若未裝設，最高可罰9萬元。
此外，遊覽車客運業對車輛動態資訊及駕駛人資訊，應納入營運車輛監控管理系統內儲存，並應至少保存一年。
目前遊覽車客運業車輛，依規定都有裝衛星定位功能的設備，並介接車輛動態資訊以提供行駛中車輛車號、即時監控位置、車速、行駛時間等軌跡及異常狀態回報，但並未提供車輛駕駛人資訊。
交通部修改規定要從2025年6月1日起，遊覽車要有識別駕駛功能的設備，並即時回傳至監控系統，了解其駕車時間及有無異常狀態，可即時預警，加強保障乘客安全。
遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞表示支持此案，但有些不可抗力因素應免除業者責任，例如高速公路塞車等，導致駕駛超時工作，不能開罰業者。
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