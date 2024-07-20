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中橫長期規畫 交長拋新路廊構想

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
公路局東分局長林文雄（右）向立委鄭天財（左起）、沈伯洋、交通部長李孟諺、立委傅崐萁等人簡報中橫公路震後災修進度。記者王燕華／攝影
公路局東分局長林文雄（右）向立委鄭天財（左起）、沈伯洋、交通部長李孟諺、立委傅崐萁等人簡報中橫公路震後災修進度。記者王燕華／攝影

行政院長卓榮泰上月到花蓮視察重建進度，宣告要搭火車來花蓮，交通部長李孟諺昨先一步到花蓮視察台8線、台9線蘇花公路及鐵路北迴線復建狀況。李孟諺表示，希望太魯閣公園可在年底前局部開放，中橫公路長期會整體規畫是否以隧道、高架橋形成一條新的路廊，避開易崩塌處。

李孟諺說，卓院長預計本月26日坐火車到花蓮，目前沿線落石告警、監視器都在強化，他已到台鐵工務段監控視察，針對原有的告警系統，這個月中旬24小時有人輪班監控，有任何狀況馬上通知監控中心或指揮中心應變。

李孟諺說，中橫東段短期內6處邊坡工程進度順利，可望在今年底前完成，已請公路局和太魯閣國家公園趕辦，希望年底前長春祠以東路段、遊憩設施都能修復更安全，太魯閣園區可以局部開放，對花蓮甚至台灣觀光都有助益。

李孟諺指出，中橫公路早年是削邊坡開鑿而成，長期必須檢討是不是要做新的路廊，以截彎取直的隧道或高架橋，避開易崩塌處，當然一定要兼顧區域景觀和遊憩功能，這需要較長時間的規畫。

藍營力推的「403震災重建條例」草案經立院朝野協商，以主決議方式通過，內政部次長董建宏昨也到花蓮開說明會。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，中央先前對強拆戶重建訂出每坪補助12萬、上限30坪的限制，但今年社會住宅決標價每坪就18萬多元，原本規定對受災戶很不公平，才在主決議定出85%的規定，協商過程內政部長劉世芳等人都有簽字。董建宏承諾，會將意見帶回去研議，2個月內訂出辦法。

中橫公路 李孟諺 花蓮

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