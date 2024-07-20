關注偏鄉長輩就醫 聯合報「銀響力新聞獎」獲優選

弘道老人福利基金會主辦的第四屆「銀響力新聞獎」昨舉行頒獎典禮，今年報名件數三四○件創新高，聯合報以「長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急」獲專題報導獎優選。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，今年報名作品中，對長照、失智、居住與經濟安全等議題多有探討，關注弱勢之餘，也重視引領高齡人口如何更健康、充實迎接第二人生，最讓人驚豔的是許多作品從地方創生角度，串連起社區與在地長者的故事。

弘道指出，今年共有三四○件作品報名，相較去年的一七九件，報名件數增加將近一倍，其中平面及網路（文字）類有八十七件，報名件數同樣大幅成長。擔任本屆評審團主席的政大廣電學系副教授王亞維說，本屆報名件數再創新高，代表關注這個議題的媒體愈來愈多。

聯合報記者周湘芸、周彥妤、楊竣傑、沈能元、許俊偉，以「長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急」奪得銀響力新聞獎專題報導獎優選；願景工程基金會孫文臨、蔡宗儒，則以「即食專送─用交通串起偏鄉的食醫助行」榮獲數位創新獎。