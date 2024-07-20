聽新聞
test
0:00 / 0:00

關注偏鄉長輩就醫 聯合報「銀響力新聞獎」獲優選

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

弘道老人福利基金會主辦的第四屆「銀響力新聞獎」昨舉行頒獎典禮，今年報名件數三四○件創新高，聯合報以「長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急」獲專題報導獎優選。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，今年報名作品中，對長照、失智、居住與經濟安全等議題多有探討，關注弱勢之餘，也重視引領高齡人口如何更健康、充實迎接第二人生，最讓人驚豔的是許多作品從地方創生角度，串連起社區與在地長者的故事。

弘道指出，今年共有三四○件作品報名，相較去年的一七九件，報名件數增加將近一倍，其中平面及網路（文字）類有八十七件，報名件數同樣大幅成長。擔任本屆評審團主席的政大廣電學系副教授王亞維說，本屆報名件數再創新高，代表關注這個議題的媒體愈來愈多。

聯合報記者周湘芸、周彥妤、楊竣傑、沈能元、許俊偉，以「長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急」奪得銀響力新聞獎專題報導獎優選；願景工程基金會孫文臨、蔡宗儒，則以「即食專送─用交通串起偏鄉的食醫助行」榮獲數位創新獎。

偏鄉 巴士 願景

延伸閱讀

關注偏鄉長輩就醫交通 聯合報獲「銀響力新聞獎」優選

電影溫馨接送情重演 雲林偏鄉老車退役禾繕基金會捐愛

台新慈善、青少年基金會首度聯合宣傳

唱片出版與錄音著作權人團體被冒名詐騙 籲民眾勿上當

相關新聞

照顧「三明治族群」 8月起免費心理諮商擴至45歲

上有老、下有小的「三明治族群」，面對家庭與工作種種壓力，衛福部自八月一日起推出「十五到四十五歲青壯世代心理健康支持方案」...

兒盟調查：台灣兒少平均10歲就有手機 逾8成有社群恐慌

兒福聯盟昨公布「台灣兒少社群媒體影響概況」調查報告，發現台灣兒少平均十歲就擁有專用手機，高達九成五的兒少在使用社群媒體，...

憂毀保育區 環團：四接不該「都更」海洋生態

基隆協和電廠四接二點○方案至三點○東移方案，均選定基隆外木山海岸與海域作為填海預定地，守護外木山行動小組昨展示調查影片，...

知名泡芙爆發霉 台中稽查2缺失

台中知名甜點店「旅禾泡芙之家」昨遭爆料，消費者在台北車站店買到發霉內餡的產品，吃完身體不適。台中市食安處已前往稽查，未發...

「關渡學」前進熊本 打造健康長壽社區

台積電日本熊本廠今年2月24日開幕，象徵台日友好，不但是台積電疫情後首座完工準備量產的新廠，也是日本振興半導體事業的關鍵...

彭啟明說淨零好難 盼落實生活減碳

環境部今年4月認證佛光山佛陀紀念館為環境教育場域，昨由環境部長彭啟明與高雄市長陳其邁共同啟動「綠色新世代 生活微塵中的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。