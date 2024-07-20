憂毀保育區 環團：四接不該「都更」海洋生態

基隆協和電廠四接二點○方案至三點○東移方案，均選定基隆外木山海岸與海域作為填海預定地，守護外木山行動小組昨展示調查影片，指團隊親自下海赴填築區拍攝，在沙地上探索到高鰭蛇鰻、秋姑魚以及眾多魚苗。基隆市野鳥學會常務理事鄭暐強調，天然氣僅是能源轉型路上的過渡方案，沒有理由永久都更海洋生物的家園。

行動小組邀中研院團隊潛至實際填海預定地進行生態調查。鄭暐指出，團隊下潛至填築區，廿公尺樣區海下礁岩明顯可見珊瑚附著，多是魚苗的育幼場；十公尺樣區多數為沙地，其中可探索到高鰭蛇鰻以及為數眾多的魚苗、沙姑、覓食的花蟹等生物，且可見數個沙丘，均為生物棲息地。

中研院生物多樣性研究中心研究員博士陳昭倫表示，外木山海域的珊瑚群聚是北台灣狀況最好的生態系，與珊瑚群接鄰的沙地，則提供生物覓食、躲避掠食者以及居住環境。看似荒蕪的沙丘，其實對外木山珊瑚群格外重要。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，四接填海預定地無論是二點○或三點○方案，均完全和基隆市水產動植物保育區重疊，當地包括綿長自然海岸線，若水泥化，對生態衝擊不言而喻。

對此，台電發言人副總蔡志孟表示，樂見環團不要再用形容詞來描繪外木山海域的生態，而以科學調查結果對話，台電有長達八年，包含四季的協和海域生態調查，測點有廿多個，次數十多次，評估未來四接啟用後仍能保留生態現狀。

至於四接環評何時召開審查？環境部長彭啟明表示，台電正依書面及現勘意見蒐集補充資料，目前還未送至環境部，補件期限到七月底，之後才會召開環評。