知名泡芙爆發霉 台中稽查2缺失

台中知名甜點店「旅禾泡芙之家」昨遭爆料，消費者在台北車站店買到發霉內餡的產品，吃完身體不適。台中市食安處已前往稽查，未發現食材有問題，但環境未保持整潔，要求限期改善。

這家泡芙店在台中有5家分店，業者表示，台北車站加盟店5月已終止合約，研判加盟商保存不當造成，同批次產品未發現問題，向消費者致歉。

這家泡芙店在台中知名，前總統蔡英文去年7月曾帶外賓到台中審計新村參訪時，原本已經要上車離開，經過這家泡芙店時，擋不住甜點的召喚，忍不住走進店內外帶泡芙，才心滿意足離開。

台中市食安處組長林永賓說明，食安處獲報後派員前往稽查，業者表示6月有民眾反映產品發霉，將加強員工教育訓練，注意食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。

食安處現場隨機抽查泡芙類產品及原料，未發現發霉食材，不過作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已要求業者限期改善，後續將無預警複查，若複查不合格，將依法裁處6萬至2億元罰鍰。

這家泡芙店是台中知名店家，店內現灌的泡芙有牛奶、巧克力口味，每個只要銅板價，每次泡芙出爐，吸引粉絲排隊購買；光台中西區就有4家分店，還進駐東區Lalaport。

前總統蔡英文去年7月，帶當時還未就職的巴拉圭總統貝尼亞伉儷，到台中審計新村參觀文創攤位，當時「小英」與貝尼亞伉儷原已要離開，她經過泡芙店門口，轉頭看了一眼，忍不住帶著外賓走進店內。

貝尼亞選了巧克力口味的泡芙，吃了一口轉頭說「You must try（你得試試）」，小英選卡士達口味，還加上2個貝果，笑容滿面的向店家要包裝袋，隨後心滿意足離開。