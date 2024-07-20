照顧「三明治族群」 8月起免費心理諮商擴至45歲

上有老、下有小的「三明治族群」，面對家庭與工作種種壓力，衛福部自八月一日起推出「十五到四十五歲青壯世代心理健康支持方案」，預計投入三點三六億元，提供每人三次免費心理諮商。衛福部心理健康司長陳亮妤說，預計提供六萬餘人、近十九萬人次服務，並提供數位化地圖索引，方便民眾查找相關資源。

衛福部去年推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至卅歲民眾，每人三次免費諮商，使用踴躍，截至六月底補助近三萬人，轉介逾萬名高風險者尋求醫療服務。卅一至四十五歲青壯年，約五二五萬人，已漸漸步入「三明治族群」，承擔職場壓力，肩負養孩子與顧年邁父母的責任，需要給予更多心理支持與陪伴。

國人常見精神疾病包括憂鬱、焦慮等。台大精神科教授廖士程指出，根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率變遷」研究，以卅至四十五歲盛行率最高，近十年高達百分之廿五到廿七，形同每四人即有一人有心理困擾。青壯世代使用精神醫療也增加，二○一六年至二○二二年，十五至四十五歲精神科就醫率從百分之七點四增加到九點五。

台北醫學大學附設醫院精神科主任李信謙說，每個階段都有不同的心理需求，如青少年面臨成長、自我認同、求學發展或就業等；青壯世代可能因中年危機遭遇感情、婚姻、身兼父母與子女的照顧責任等。

林口長庚精神科副教授級主治醫師張家銘認為，或許走進診間不見得能一次解決所有的問題，但總是一個開始。

陳亮妤表示，去年推出「年輕族群心理健康支持方案」後，使用踴躍，顯示民眾確有需求，今年擴大方案外，也改善使用流程，建置電子系統，提供「心理健康支持方案地圖索引」，上網即可查詢附近合作機構，預約名額。另也提升簽約機構量能，今年可望增至近五百家，單一院所由每周服務八人次，上升至十二人次。

陳亮妤透露，去年推出的「年輕族群心理健康支持方案」，以廿七至卅歲使用最踴躍，衛福部心健司、國健署以及婦產科、心理相關學會計畫研擬，針對孕婦提供孕產期跟產後，規畫相關心理健康方案，希望貼近該族群生活，也希望婦產科醫師幫忙。