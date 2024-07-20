健康你我他／保持好奇多活動 退休力高於平均

聯合報近幾年推出「退休力測驗」，我都有檢測，為已退休的老年生活作準備。

退休後，在區公所、身心障礙福利服務中心、動物園等單位擔任志工多年，持續未間斷。當志工可不斷學習成長，滿足助人為樂的成就感，又可連結社會脈動，冀望有生之年，行有餘力，回饋鄉里，創造人生價值，因此我在社會連結方面分數不低。

短程外出，不是步行就是騎單車，這是我退休後的日常。單車陪我走過15年歲月，它對強化肌力、鍛鍊身體助益很大，我外表看來雖瘦小，但精神抖擻，內心達觀，體能尚可。

訂閱聯合報多年，閱報是我每日的精神食糧，不斷吸收新知，每日細讀下來要花好幾個小時，尤其最期待周日到來，因為「元氣周報」的數獨遊戲是我的最愛，我對事物抱有好奇心及挑戰力，數獨遊戲讓我常動腦、防失智，樂此不疲。

財務方面，因有退休金，經濟尚稱獨立，企盼政府修法廢除退休金年年遞減，因為隨著年紀增長，未來可能需要足夠的退休金支應醫療費用。

我的整體分數是70分，高於平均分數，內心踏實，深感「活著就要動」，但願退休後平凡生活的我，身體健康、平安順遂呷百二。