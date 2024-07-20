愛肝達人站／女朋友都可以換了，為什麼不能換醫師？

老王去醫院看病，感覺醫師態度不是很好，回家跟老婆抱怨！

老婆：「要不要換別的醫師看一下？」

老王：「這樣不太好吧，怕對原來的醫師不好意思。」

老婆：「你以前換過那麼多女朋友，女朋友都可以換了，為什麼醫師不能換？」

老王：「可是我娶你之後，還沒有換過老婆呢！」

說得也有道理，國人民族性，給一個醫師看，覺得這個醫師不好，就不好意思給別的醫師看，怕對原來的醫師不好意思。

在美國，看病找醫師，一個看完再看一個醫師，徵求第二意見（2nd opinion）是常見的事情，好比貨比三家不吃虧。

話說回來，如果看病的醫師是你的家人，你就會相信他，他也會找最適合的醫師或不同的醫師幫忙一起診治。

因此，如果醫病關係好，病人也相信醫師，醫師就會幫他做最好的診斷及醫療，病人就不用煞費苦心再去找別的醫師。另一方面，如果醫師視病猶親，病人感到信任，醫師看起病來受到尊重，心理也會很愉快。

話說回來，古語說：「智者千慮必有一失！」因此，當醫師的一定要謙卑為懷，將心比心，多方為病人考慮，學然後知不足，必要時多方會診，才不會誤診，延遲治療的契機，這也是醫師的責任。

除了醫師的專業要不斷進步，謙卑為懷之外，病人平日也要多吸收正確的健康知識，此外，多結交一些醫師朋友，萬一臨時健康出了問題才有專家可以諮詢。好比平常愛車就有專人為你保養，萬一有一天在高速公路拋錨了，就有專人可以幫忙解決一樣。

同樣的，當病人也是一樣，平日就要把醫師當成你生命中不可缺的夥伴，多幾分尊敬，萬一臨時有重大問題也才不會慌亂，也不會病急亂投醫而延誤了治療的契機！

總之，換醫師如換男女朋友，固然沒有錯，情有可原，但總是非必要之惡，如果醫師好，醫術好，也處處為病人考量，心胸也大，病人去求第二意見，他也樂觀其成，這就是真正的好醫師，求之而不得，我們也要對他多幾分尊重感謝，達到醫病雙好境界，是雙方之福。

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