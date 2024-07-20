「關渡學」前進熊本 打造健康長壽社區

台積電日本熊本廠今年2月24日開幕，象徵台日友好，不但是台積電疫情後首座完工準備量產的新廠，也是日本振興半導體事業的關鍵。如今台日合作更加深化，在台積電慈善基金會促成下，強強聯手，台北榮總與陽明交大過去10年間持續推動，並在關渡醫院實踐的「健康長壽智慧宜居社區」模式，將於日本熊本長期落地推動。

7月17日，在台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領下，陽明交大校長林奇宏、關渡醫院院長陳亮恭前往台積電熊本廠所在的菊陽町，與熊本大學及日本國立長壽醫療研究中心的專家共同交流討論。陳亮恭在關渡以「健康長壽宜居社區」為目標推動「關渡學」，並介紹關渡醫院的「TIGER」社區導入經驗、與台積電合作的模式，如何在共同價值下，結合數位科技應用，推動健康長壽社區。

熊本長者 長壽卻不太健康

熊本大學教授山縣和也指出，相較於日本全國，熊本長者較為長壽，卻不太健康，男性不健康餘命9.7年，而女性12.6年，需要長照的高齡民眾達20%，需要有類似台灣「TIGER」計畫的社區介入，有效縮短不健康餘命。

陳亮恭表示，日本邁入高齡社會腳步在我之前，台灣在高齡醫學領域的研究量能與日本有一段落差，但北榮與陽明交大的研究成果一直受到日本推崇與肯定，也很願意導入台灣的研究成果。而台積電協助相關研究成果於社區落地，結合企業、學研單位與社區，讓三方都發揮彼此專長及影響力，這也是日本更想了解並學習的重點。

在地長者沙龍 創社會連結

菊陽町運動中心每月定期舉辦社區長者沙龍，台積電慈善基金會董事長張淑芬（右一）非常驚訝，參與沙龍的長者都年過80。圖／陳亮恭提供

張淑芬與林奇宏、陳亮恭於18日上午參訪台積電熊本廠所在的菊陽町運動中心，這裡每月定期舉辦社區長者沙龍，共有28位平均84歲的長者定期參與，社工與長者緊密交流，若長者缺席，便由志工到家裡探訪，創造彼此往來的社會連結。

張淑芬最感驚訝的是，參與沙龍的長者雖然年過80，但人人看來都不到60歲。她特別致贈價值近600萬日幣，台灣製造的3組手持式超音波設備給菊陽町的長者，此為華碩在台生產產品，可讓醫師在長者家中執行肝膽、血管、甲狀腺等檢查，透過雲端將數據傳回醫院，即時診斷。

熊本大學校長小川久雄表示，感謝台積電慈善基金會關心菊陽町年長居民的健康，長壽不只是老年人的事，更是生活習慣的累積，讓年輕世代活得健康也是重要課題。熊本大學除了在半導體研發方面的努力，早在2018年5月成立健康長壽代謝調節中心，希望未來與菊陽町、國立長壽醫療研究中心、陽明交大建立緊密合作關係。

台日攜手 拚高齡醫學發展

此次在熊本大學任教與就讀的台灣師生也一起參與，除了語言優勢可銜接台日合作，也希望台積電於熊本設廠，不僅止於晶片生產，更能連結台日雙方在半導體科技、高齡醫學合作，也強化台灣師生協助台積電與社區共融共好，為科技發展帶入更多的人文關懷。

菊陽町長吉本孝壽表示，由於台積電進駐，菊陽町居民人數快速上升，移入人口較為年輕，但整體社區高齡照護及結合半導體產業發展，讓菊陽町成為日本最宜居的社區，更是重大挑戰，期待在產業帶動下，同時提升居民健康長壽，台積電與熊本大學的合作能真實改變社區，從而改變日本的未來。

對於「台灣健康長壽社區模式」即將隨台積電的腳步在日本熊本落地，台北榮總院長陳威明表示，台灣的亮點不只有資訊及通訊科技（ICT）產業，醫療軟實力也是亮點。陳亮恭此行出發至日本前，曾向陳威明報告，他深表肯定，向陳亮恭說：「Just do it」。