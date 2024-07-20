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橘世代／照顧男不難【分享篇】愛的力量 安頓了妻子身心

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
保持信心、紀律過生活，是陳良基身為照顧者的姿態。記者杜建重／攝影
保持信心、紀律過生活，是陳良基身為照顧者的姿態。記者杜建重／攝影

「我如果永遠不會好怎麼辦？你也愈來愈老了。」王素梅憂鬱症時常常出現這樣的擔心，陳良基讀過資料，知道這是可能的，憂鬱症的照顧沒有樂觀的本錢。他告訴王素梅：「妳有可能會好，所以先不要想不會好的事情，就算不好也沒關係，我們難得在一起，就在一起過，也很好的。」

至於衰老，他反而看得更淡，人本來就會衰老，要做的準備跟平常人一樣，讓自己盡量活得健康，規律運動，老得慢一點。

不過度樂觀，但保持信心、維持紀律過生活，是陳良基身為照顧者的姿態。

這樣的篤定與信心安頓了生病的王素梅。她回想自己憂鬱症時，整個世界彷彿熄了燈，時常覺得自己餘生都要在黑暗中度過，「自己是累贅、虧欠家人」，這些感受都是日常。但陳良基總是懷抱信心什麼都試，也讓太太知道即便不好也無妨，兩個人可以相伴最重要，讓她也願意跟著他試試看各種方法。

二○二二年，王素梅康復，又回到光明世界，但她也明白憂鬱症有反覆發病的特性。會擔心嗎？王素梅說不會，因為她已經知道那是什麼感覺，當她感到狀況不好要往下掉的時候，會停下來求援，不要獨自陷落。

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幫男性勝任照顧者

專家指出，男性照顧者因為比較不擅社會連結，容易在照顧困境中排拒他人的協助或外來資源，在封閉的環境中照顧，也在遇到照顧挫折或是困境時採取極端手段。幫助男性更能勝任照顧者角色，進數位版看看可以怎麼做。

家人 憂鬱症 陳良基

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