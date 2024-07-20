橘世代／照顧男不難【分享篇】講出心裡的話 中高齡重新認識另一半

照顧是雙方互動的過程，好的照顧必須看見被照顧者的需求調整照顧方式。陳良基坦言，若不是因為王素梅生病需要照顧，他或許沒有機會認識「現在的她」。

王素梅從小就是善解人意的「好好小姐」，總是先照顧別人需求，婚後，對陳良基的想法幾乎是照單全收，即便並不完全同意。不同意但接受，累積了不少委屈，但她不說，陳良基也不知道。

王素梅的順服，反而成為陳良基擔任照顧者時的挑戰。本來習慣遷就的王素梅，生病後更不容易表達好惡，陳良基花很多時間嘗試各種方法，並且觀察她真正想要的是什麼。

康復後的王素梅，比生病前更勇於表達，陳良基也才體悟到，即便結縭逾四十年，天天相見的枕邊人，因為壯年時期各自為事業、為工作、為理想的生活型態打拚，很多想法其實早就跟當年不一樣了，如果沒有好的溝通與理解，就只能用四、五十年前認識的對方去揣摩彼此。

陳良基建議，中高齡的夫妻要有意識的交流與溝通，把心裡的話講出來，才能一起經營更美好的未來生活，他鼓勵王素梅不要遷就、不要壓抑，有話就講，即便有衝突，也可互相調適、一起解決。