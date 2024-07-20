橘世代／照顧男不難【分享篇】用科學方法 守護憂鬱妻

六月初夏午後，前科技部長陳良基與妻子王素梅並肩坐著，回想過去幾年如何攜手完成這場來得又急又快的照顧任務。歷險歸來，已是新的人生。

二○一九年，王素梅確診憂鬱症。為此，陳良基辭去科技部長、從大學退休，成為全職照顧者，陪伴陷在憂鬱流沙中不吃不笑不說話、彷彿變了一個人的妻子，他們都在心裡自問千百次：「如果永遠不會好怎麼辦？」

不再壓抑 她笑說會頂嘴了

幸而上天眷顧，「很幸運她康復了，現在我身邊有一個又活潑可愛又有活力的太太，不是最值得的事情嗎？」陳良基滿是感激。王素梅形容自己擁有了更好的人生—現在的她更有自信、更放得開，遇到委屈時不再把自己藏起來，「會頂嘴了。」她望了陳良基一眼笑著說。

二○一九年，王素梅發覺自己不對勁，過去行事果決的自己，竟然失去許多生活能力、失眠、寡言、無法快樂，從小就善解人意的她怕家人擔心，默默獨自承受了幾個月，直到同年九月，陳良基清晨醒來看見在客廳發呆的太太，才知道她已經一個月無法入睡，一驚，帶她去精神科看診，開始服用抗憂鬱藥。

持續用藥兩個月不見好轉，長時間生活在黑洞中的王素梅一心尋求解脫，十一月，她站上十六樓陽台想要縱身一跳，結束這個痛苦。還好，返家的陳良基及時抓住了她。那一刻改變了陳良基的人生，他告訴自己，這是老天爺的警告與寬容，他要永遠守護著她。

尋找解方 像在做研究計畫

經歷了半年又要照顧又得兼顧工作、蠟燭兩頭燒的生活，二○二○年五月，陳良基辭去科技部長，成為全職照顧者。

生於農村傳統家庭、長於男女有別年代，人生第一次當照顧者，難嗎？「這不是什麼難事，碰到問題總要解決，只是這些事沒做過，要去讀資料、看文獻、找專家、問方法。」理工腦的陳良基回答簡要精確。王素梅補充，陳良基的確是用做研究計畫的精神在做照顧，按部就班、很科學，「我想過，如果今天生病的是他，我應該無法像他做得那麼好。」她笑著說。

但回首前塵，王素梅印象最深刻的卻是那些不怎麼科學的行為。

陳良基不吝求助，朋友也慷慨分享資源，只要聽到沒試過的方法，陳良基都帶著王素梅做，那幾年，除了正統醫療，他們試過自然療法、參加身心靈營隊。

有天王素梅睡裡迷迷糊糊，聽見陳良基在擲筊，不久前，他還默默在家中朝某方向跪拜一○八次。那刻時光拉得悠遠，王素梅想起兩人結婚以來，人生任何決定都是討論好了就做，長輩建議擲筊問神，他們總覺得想清楚了就不麻煩神明了，用此精神行走人生大半輩子的陳良基，那時懇求眾神來幫忙，「我感受到，照顧我變成他最重要的事情，他願意做任何的事情。」她還沒機會跟陳良基說，她很感動，也很感謝。

照顧過程並非順風順水，每有挫折，陳良基總想起那天十六樓的風，以及他緊抓的王素梅的手，對照差一點失去摯愛的痛，這些困難相較微不足道。事後回想，他認為王素梅能夠順利康復，或者跟他每天懷著感激的心在照顧她，心理一直擁有正面能量有關。

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