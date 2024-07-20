微軟系統全球大當機 桃機多家航空受影響
微軟系統全球大當機，台灣也傳出災情，桃園機場公司昨（19）日盤點受影響的航空公司，包括全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航均改採人工劃位方式進行報到作業；達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛。
機場公司表示，受到全球微軟系統異常影響，桃園國際機場部分航空公司因使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。
除了航空公司，醫院系統也受到影響。台大醫院院方證實，昨天下午院內系統一度當機，並曾透過廣播告知民眾，但院方在半小時內恢復系統運作，且期間民眾掛號、看診、配藥均未受到影響。
數位發展部昨日指出，已緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受影響。
台灣微軟昨日發表聲明指出，知悉此次事件影響部分客戶，也理解其對於客戶所造成的影響，目前正致力於使服務被中斷的客戶儘快恢復服務。
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