「芝加哥」音樂劇 24日起高雄首演

「芝加哥」音樂劇（Chicago the Musical）是美國百老匯最長壽、演出次數最多原創音樂劇，1996年復排重返，至今不但在百老匯連演25年，更巡迴至全球38國、逾500座城市，累計超過3萬5千場演出，世界佳評如潮，7月24日起將在高雄衛武營國家歌劇院首演，機會千載難逢。

「芝加哥」一劇奪下6座美國劇場界最高榮譽東尼獎、2項英國戲劇指標奧利弗獎及葛萊美獎最佳音樂劇專輯大賞榮耀。這次來台演出，邀到英國倫敦西區頂級卡司擔綱主演，銷售突破3萬張。

「芝」劇以犯罪與人性貪婪為主題，由百老匯三大奇才聯手打造，辛辣嘲諷、娛樂與反思並陳的敘事手法，結合節奏明快的爵士樂曲，打造出極具話題性的黑色喜劇，被譽為純正美國表演藝術形式的經典製作。

「芝加哥」於疫情後開展25周年紀念巡迴，雙人套票88折，高雄首演最後席次已經瘋搶，購票可上udn售票網或電洽客服專線：（02）2649-1688。