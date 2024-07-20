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彭啟明說淨零好難 盼落實生活減碳

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
環境部長彭啟明表示，目前全台垃圾分類的觀念需加強落實，他上任2個月就感到淨零的路很難走，仍有很大的排放差距。記者宋原彰／攝影
環境部長彭啟明表示，目前全台垃圾分類的觀念需加強落實，他上任2個月就感到淨零的路很難走，仍有很大的排放差距。記者宋原彰／攝影

環境部今年4月認證佛光山佛陀紀念館為環境教育場域，昨由環境部長彭啟明與高雄市長陳其邁共同啟動「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展覽，剛就任2個月的彭啟明有感而發地說，「淨零的路很難走」，他每周到各縣市看垃圾山，發現民眾資源分類的觀念需再加強，更盼落實星雲法師的「環保、心保」，全民由心出發，落實生活減碳。

佛陀紀念館具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色，更將「做好事、說好話、存好心」三好護生觀念向下扎根。環保署（環境部前身）2年前與佛光山簽署淨零願景綠色行動，今年通過環境教育場域認證，昨啟動常設展。

彭啟明說，為期1年的常設展可讓到訪遊客在禮佛之餘，深刻體驗環境教育，昨天他剛好上任2個月，但感覺像過了2年，淨零的路很難走。他每周到各縣市看垃圾山，發現大家對資源分類的觀念須再加強，希望落實星雲法師所說的「環保、心保」，從心做起，在生活中落實減碳。

「佛光山率先取得ISO 14064-1，比市府早起步，是全高雄引以為傲的環境教育場域」，高雄市長陳其邁感佩佛光山推動淨零轉型，促民眾經由環境教育在生活中改變。他說，佛光山淨零是由心而生，高市府是用強迫手段要求各局處首長上淨零課，且須取得相關證照。

佛光山佛陀紀念館 淨零

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