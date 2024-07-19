聽新聞
test
0:00 / 0:00

61歲婦止痛藥吃1個月 手痛沒好卻先胃穿孔送急診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師徐天佑說明，61歲婦人連吃止痛消炎藥超過一個月，疑因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔。圖／台中醫院提供
醫師徐天佑說明，61歲婦人連吃止痛消炎藥超過一個月，疑因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔。圖／台中醫院提供

台中61歲婦人持續腹痛、發燒送急診，發現她出現腹膜炎症狀。衛福部台中醫院消化外科醫師徐天佑說，追問下才發現婦人因腕隧道症候群服用止痛消炎藥超過一個月，疑因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔，幸好及時就醫，經接受腹腔鏡胃縫合手術，避免嚴重腹膜炎的致命危機。

徐天佑說明，這名女患者沒有三高病史，自述今年2月下旬左手曾因做手腕隧道症候群開過刀，一個月後換右手疼痛，因症狀較輕微醫師開止痛藥治療，未料連吃一個月藥物後卻因發燒、肚子持續悶痛被家人送急診。

醫師抽血檢查發現，婦人發炎指數偏高，白血球過高合併敗血症，腹部X光檢查，發現胃部有大量空氣，疑似腸氣外漏，電腦斷層掃描後證實腸胃道穿孔；經緊急腹腔鏡診斷，發現在胃幽門前區有個0.5公分破洞，幸好發現得早，緊急動腹腔鏡胃縫合手術，婦人術後一周穿孔癒合，開始進食，也順利出院。

徐天佑說明，臨床上常見胃潰瘍病因，包含一些刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護的因素，如菸、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物；服用損傷胃粘膜的藥物（如Asprin、非類固醇止痛藥等），情緒過度激動或過度疲勞等。

他指出，值得注意的是，非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃長時間使用易造成胃潰瘍等副作用，使用該類止痛消炎藥物最好搭配胃藥使用，超過兩周長期使用建議每一到兩周就更換不同類型止痛消炎藥物。

台中醫院藥師盧雅紋指出，止痛藥常見副作用為胃痛、胃潰瘍、以及影響腎功能或肝功能，其中，國人常用的止痛退燒普拿疼類藥物由肝臟代謝，雖不傷胃，但每日500毫克不得超過8顆，過量恐傷肝；另非類固醇消炎止痛藥易傷胃或傷腎，有腎功能不佳或胃潰瘍、肝硬化等疾病民眾，就醫時應主動告知醫師病史與用藥史。

藥師盧雅紋建議，有腎功能不佳或胃潰瘍、肝硬化等疾病民眾，就醫時應主動告知醫師病史與用藥史。圖／台中醫院提供
藥師盧雅紋建議，有腎功能不佳或胃潰瘍、肝硬化等疾病民眾，就醫時應主動告知醫師病史與用藥史。圖／台中醫院提供

中醫 醫師 類固醇

延伸閱讀

父母重病妹當看護 桃園17歲女高中生為家計躲房間大哭

台中婦手不適吃1個月止痛藥 釀胃穿孔手術痊癒

找到經痛的元兇！她每月靠止痛藥生存 戒「1食物」神奇根治經痛

為何不同醫師會開立不同藥？教授曝你可能不知道的「味素藥」

相關新聞

蔡英文曾經光顧！台中知名泡芙店遭爆內餡發霉 業者道歉了

台中甜點名店「旅禾泡芙之家」遭爆料，有消費者在台北車站快閃店買到冷凍泡芙內餡發霉，吃完後身體不適。台中市食安處稽查製造場...

最快周六生成颱風！氣象署揭最新路徑 有可能發布海警

中央氣象署今天指出，菲律賓東方海面最快明天將有熱帶性低氣壓生成，甚至快速增強為颱風，預估未來路徑將沿著東方海面北上，有可...

微軟雲端系統大當機！桃機部分航班受影響 報到改採人工劃位

今（19）日下午13時19分，全球各地傳出電腦系統大當機，不論是電子、醫療、航空、飲食、金融、媒體公司等各行各業都受到嚴...

太魯閣國家公園重建 3階段30億

太魯閣國家公園在花蓮大地震受創嚴重，目前仍封園。內政部長劉世芳昨天表示，將挹注約新台幣卅億二百廿八萬元，分三階段推動太魯...

雨彈開炸！2縣市發布大雷雨特報 留意溪水暴漲

氣象署今針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。另也針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，...

彰化新設30處測速桿曝光了 暑假139線已開罰851件違規超速案

彰化縣警局新增30處科技執法測速桿與拍照主機地點曝光了，8月起將公告宣導，預計9月開始拍照執法，執法重點為取締超速、闖紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。