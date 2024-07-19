61歲婦止痛藥吃1個月 手痛沒好卻先胃穿孔送急診

台中61歲婦人持續腹痛、發燒送急診，發現她出現腹膜炎症狀。衛福部台中醫院消化外科醫師徐天佑說，追問下才發現婦人因腕隧道症候群服用止痛消炎藥超過一個月，疑因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔，幸好及時就醫，經接受腹腔鏡胃縫合手術，避免嚴重腹膜炎的致命危機。

徐天佑說明，這名女患者沒有三高病史，自述今年2月下旬左手曾因做手腕隧道症候群開過刀，一個月後換右手疼痛，因症狀較輕微醫師開止痛藥治療，未料連吃一個月藥物後卻因發燒、肚子持續悶痛被家人送急診。

醫師抽血檢查發現，婦人發炎指數偏高，白血球過高合併敗血症，腹部X光檢查，發現胃部有大量空氣，疑似腸氣外漏，電腦斷層掃描後證實腸胃道穿孔；經緊急腹腔鏡診斷，發現在胃幽門前區有個0.5公分破洞，幸好發現得早，緊急動腹腔鏡胃縫合手術，婦人術後一周穿孔癒合，開始進食，也順利出院。

徐天佑說明，臨床上常見胃潰瘍病因，包含一些刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護的因素，如菸、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物；服用損傷胃粘膜的藥物（如Asprin、非類固醇止痛藥等），情緒過度激動或過度疲勞等。

他指出，值得注意的是，非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃長時間使用易造成胃潰瘍等副作用，使用該類止痛消炎藥物最好搭配胃藥使用，超過兩周長期使用建議每一到兩周就更換不同類型止痛消炎藥物。

台中醫院藥師盧雅紋指出，止痛藥常見副作用為胃痛、胃潰瘍、以及影響腎功能或肝功能，其中，國人常用的止痛退燒普拿疼類藥物由肝臟代謝，雖不傷胃，但每日500毫克不得超過8顆，過量恐傷肝；另非類固醇消炎止痛藥易傷胃或傷腎，有腎功能不佳或胃潰瘍、肝硬化等疾病民眾，就醫時應主動告知醫師病史與用藥史。