「鄒的動物書」出版 體驗與動物永續共存之智慧

繼「鄒的植物書」後，林業署今天發表「鄒的動物書」，以插畫、美編引領讀者經由鄒族的動物傳說、故事，理解其動物學世界，體驗與動物永續共存的生態智慧。

農業部林業及自然保育署嘉義分署於松山文創園區創意空間舉辦「鄒的動物書」新書發表會，林業署說，這是繼「鄒的植物書」後，又一本傳承鄒族傳統生態智慧的系列書籍，帶領讀者深入鄒族民族動物學的世界，體驗鄒族與動物永續共存的生態智慧。

林業署嘉義分署並說，近年也持續與鄒族原住民推動共管合作，民國107年成立的嘉義縣鄒族獵人協會並善用傳統狩獵儀禮的禁忌來規範獵人，搭配狩獵自主管理計畫執行，落實鄒族獵人自治自律管理獵場與利用動物的精神，這些在「鄒的動物書」中也能窺見。

鄒族長老高德生在會中分享資料蒐集及人物採訪的點滴，闡述鄒族觀察細膩的動物奇談，例如鄒族人知道穿山甲受到驚嚇會蜷縮，絕對不能將其披掛在脖子上，還有鄒族人以繡眼畫眉作為鳥占。

嘉義分署再舉例，「鄒的動物書」傳統智慧還包含獵物山豬的分享文化、報時的大彎嘴畫眉、鞣皮傳說的水鹿瑟瓦納奇談等；相關內容也設計成穿山甲圖案的運動毛巾、繡眼畫眉的吉字書籤等，會中也端出代表獵人勳章的鳥羽造型餅乾、山豬鹹蛋糕等創意料理輝映主題。