首例跨男免術變更性別 尼莫新身份證到手：人生新篇章

今年五月贏得勝訴判決的跨性別男性尼莫，在今天收到「判決確定書」的第一時間趕赴台北市信義戶政事務所進行性別變更，拿到男性身分證的那一刻，始終陪伴在旁的太太Mimi形容：「全身雞皮疙瘩，有如電流通過。」尼莫則比著手勢說：「從長女變長男的感覺，我實在說不出來！」

從有意識以來就渴望成為男孩的尼莫，2022年6月在台灣伴侶權益推動聯盟律師團協助下，向台北市信義戶政事務所申請變更性別登記遭拒，同年7月間提起訴願後也遭駁回，年底再提起行政訴訟，經歷長達22個月的行政訴訟程序，終於今年迎來好消息，成為全台灣第一起跨性別男性未經手術要求性別登記變更案勝訴案例。

尼莫今天在信義戶政所成功換證，尼莫和太太Mimi兩人難掩歡喜，換證手續持續了將近1個半小時，直到新身分證辦好的那一刻，尼莫看著新證件上的性別欄說：「從長女變長男的感覺...我實在說不出來！」

伴侶盟說，免術換證勝訴案目前已累積3起，每一個案子都歷經數年爭取，陪伴尼莫換證的伴盟秘書長簡至潔感嘆，雖然拿到證件的此刻是激動的，但是這份喜悅不應只屬於有律師陪伴、走入法院的人，伴盟再次懇切期盼行政院盡快要求內政部修正函釋見解，還給跨性別最基本的人權，企盼在不久的未來，所有人都能夠享有性別自主決定權。