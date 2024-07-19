關注偏鄉長輩就醫交通 聯合報獲「銀響力新聞獎」優選

弘道老人福利基金會主辦的第四屆「銀響力新聞獎」今舉行頒獎典禮，今年報名件數340件創新高，65件作品入圍角逐「平面及網路(文字)類」、「電視及網路影音類」、「廣播及網路音頻類」、「大專院校類」以及「數位創新獎」、「調查報導獎」等獎項，聯合報以「長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急」獲專題報導獎優選。

弘道於2021年設立「銀響力新聞獎」，鼓勵新聞媒體投入關心台灣高齡議題，並提供具問題意識與積極解方的報導，促使國人共同關注，進而建立高齡友善社會。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，今年報名作品中，對於長照、失智、居住與經濟安全等議題多有探討，而在關注弱勢之餘，也重視引領高齡人口如何更健康、充實地迎接第二人生，最讓人驚豔的是許多作品從地方創生角度，串連起社區與在地長者的故事，展現出濃厚的台灣人情味與土地情感，以及生生不息的草根力量。

弘道指出，今年總共有340件作品報名，相較去年的179件，報名件數增加將近一倍，其中，「平面及網路(文字)類」87件、「電視及網路影音類」117件、「廣播及網路音頻類」57件、「數位創新」10件、「調查報導獎」有29件，大專院校新聞獎」則有41件作品報名。而競爭最激烈的是「電視及網路影音類」，在117件作品中，就有高達67件、近6成是競逐「單篇專題報導」獎項，「平面及網路(文字)類」、「電視及網路影音類」與「廣播及網路音頻類」的「即時新聞」報名件數則大幅成長，從去年的個位數，增加至2、30件。

擔任本屆評審團主席的政大廣電學系副教授王亞維說，本屆報名件數再創新高，代表關注這個議題的媒體越來越多，更看到從南到北地方有線電視台的報名數量倍增，擴大了地方銀髮族議題的能見度，是本屆銀響力新聞獎的特色。

聯合報記者周湘芸、周湘芸、周彥妤、楊竣傑、沈能元、許俊偉以「長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急」奪得銀響力新聞獎專題報導獎優選；願景工程基金會孫文臨、蔡宗儒，則以「即食專送-用交通串起偏鄉的食醫助行」榮獲數位創新獎。