農安保食安 全球領先農藥殘留質譜快檢5車上路

農業部農藥所今天宣布，攜手農糧署取得經費，打造5輛農藥殘留質譜快檢移動實驗室，與4所大學合作展開檢測，每次僅新台幣1200元，且前3次免費鼓勵農民使用；日本已洽購設備。

農藥殘留質譜快檢不斷升級，將擴大應用成效到全國。農業部農業藥物試驗所今天舉辦「農藥殘留質譜快檢移動實驗室-串起醫藥檢農民用藥輔導團隊」記者會，此行動方案全球罕見，參與的數所大學教授、院長出席共襄盛舉。

農藥所所長徐慈鴻指出，民國102、103年就已在構思此行動方案，但還不可行，如今天時地利人和具足，運用農藥所與農糧署攜手向國發會提出的112到115年之「推動建構高效智慧化農產品安全品質管理體系計畫」所取得的經費約6000、7000萬元，終於打造出5輛、單價1300萬元的「農藥殘留質譜快檢移動實驗室」，展開農安強化任務。

長期投入研發此技術全面成熟的農藥所副研究員林韶凱說，過去只能在實驗室檢驗需要30坪、一個貨櫃車大，現在設備精小化，且連萃取檢驗物都能快速完成了，行動化可行，使用自小客車駕照就能駕駛此快檢車。

他說，規劃跟東華大學、台灣大學、嘉義大學、虎尾科技大學合作，在東部、北部、南部各設置1輛農藥殘留質譜快檢車，中部因雲林、彰花是蔬菜重要產區設置2輛。

多重好處鼓勵農民申請檢測，他說，對照農產送到北農批發市場被檢出違規，產品銷毀蒙受損失；農政單位在產區抽檢及衛生單位在末端市場抽檢違規，也要開罰；此計畫提供農民前3次檢測免費，且檢出違規不罰，植物診療師又會傳授正確用藥，可鼓勵農民使用、全面強化農安，農會、集團產區、合作社等都可使用預約系統申請快檢。

由於農藥殘留質譜快檢技術全球領先，深具國際市場商機。林韶凱告訴中央社記者，日本草莓農藥使用規定跟台灣不同，輸台邊境檢出屢傳違規，日本已在洽談購置設備，粗估約須2000萬元，有可能明年購入使用，於日本境內確保符合台灣農藥規定再出口。

徐慈鴻說，預計每輛快檢車每年檢測至少3000件，5台每年可檢測1.5萬件以上，可讓農民親眼看到檢出違規事證，配合落實合理用藥，且全程都有各大學栽培的植物診療師共同參與，全面攜手強化農產在上市前即無虞。

台大生物資源暨農學院院長林裕彬並說，也會邀請地方政府參與，深耕農民正確用藥。台大農業化學系教授顏瑞泓進一步說，快檢車的設置目的是「希望使用愈來愈少」，所以不朝打造更多輛規劃，而農安檢測經費省下來，可用於精進農業其他面向。