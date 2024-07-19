降癌症死亡關鍵 病團：晚期肺癌健保給付應接軌國際

肺癌連續10多年高居台灣癌症死亡率、發生率首位，死亡、發生人數均超過萬人，專家呼籲，要達成賴清德總統2030年將低癌症死亡3分之1的目標，肺癌防治不容忽視，除提供低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢補助，政府應該協助晚期肺癌患者，及早使用符合國際治療指引的新藥。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，癌症連續42年蟬聯國人死因第一名，112年超過五萬人因癌症死亡，肺癌占19%，近一萬名國人因肺癌死亡。賴清德總統提出降低死亡率願景，肺癌是主要應被處理的癌症；政府積極推動LDCT篩檢，但有半數肺癌患者確診時已是中晚期，「篩檢再多，治療仍要跟上。」

新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘曾收治一名55歲患者，他表示，該患者確診肺腺癌4期，卻因基因檢測未找出致癌突變位點，且PDL1數值低於50，只能自費使用免疫治療，但礙於經濟狀況，被迫降低劑量，「無腫瘤基因突變的肺腺癌治療資源少，像是被健保遺忘的一群。」

徐培菘表示，根據國際治療指引的建議，有腫瘤基因突變的藥物，健保給付現已涵蓋72％，反觀無腫瘤基因突變的藥物，健保給付的涵蓋率僅17％；如進一步以人數占比推估，前者可使用健保給付的國際指引藥物達75％，後者僅8％，落差將近10倍，顯示同是晚期肺腺癌病人，在健保下的治療命運不同，衍生健康不平等。

台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長陳育民表示，LDCT篩檢無法發現的晚期肺癌，也需要政府努力，尤其肺腺癌患者占所有肺癌患者近8成比率，如何改善高死亡率情況，最重要是接軌國際標準治療，讓不具基因突變、不符標靶藥物治療標準的患者，可使用免疫治療搭配化療，以降低這群弱勢病人的死亡率。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良說，對於沒有致癌基因突變的肺腺癌，健保給付免疫治療數值PDL1大於50％者，單用免疫治療，但PDL1數值50%以上的病人，則無藥物可用，晚期肺腺癌患者若於一線使用免疫藥物合併化療，不僅中位數存活期可提升逾2倍、死亡風險更可降低4成，呼籲政府放寬給付規定，提升病人存活。

立法委員王正旭指出，要實現「2030年降低癌症死亡三分之一」目標，需要手段與方法，肺癌當然是頭號打擊對象，政策須通盤考量，擴大早期篩檢和精進晚期治療須並重，晚期肺腺癌的治療應加速趕上國際趨勢。

立法委員陳菁徽強調，肺癌對民眾健康的威脅最大已無庸置疑，在擴大推動早期篩檢之餘，也應顧及晚期病人的治療需求，政策切忌只重早篩、漠視晚期治療，畢竟生命無價，勿漠視晚期病人的健康權。

面對晚期肺腺癌病人「只有化療可用」的困境 ，健保署長石崇良今年已陸續在出席公開活動時透露，將精進免疫藥物應用、接軌國際指引是該署政策方向。