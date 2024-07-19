最快周六生成颱風！氣象署揭最新路徑 有可能發布海警

中央氣象署今天指出，菲律賓東方海面最快明天將有熱帶性低氣壓生成，甚至快速增強為颱風，預估未來路徑將沿著東方海面北上，有可能發布海上颱風警報。

中央氣象署預報員曾昭誠今天告訴中央社記者，菲律賓東方海面的低壓帶中，最快明天將有熱帶性低氣壓生成，預估明天到21日就會增強為颱風，目前預估路徑將沿著東方海面北上，由於範圍不小，加上離台灣近，因此有發布海上颱風警報的機會，陸上颱風警報的機率較低，但還是要看後續路徑而定。

曾昭誠指出，南海一帶已經生成熱帶性低氣壓，也有機會增強為颱風，因此屆時先增強為颱風的，將會被命名凱米，下一個則會命名為巴比倫。

週末天氣方面，曾昭誠說，週末跟這幾天一樣是高溫炎熱，午後有雷陣雨的天氣，週末的雷陣雨要留意在中南部跟各地山區、台東跟恆春半島則有陣雨或雷雨。溫度方面，各地有機會達到攝氏34度到36度高溫，大台北跟桃園等有機會達到37度以上高溫。

曾昭誠指出，22日起低壓帶開始影響台灣，基隆北海岸跟東半部會先有降雨發生，其他則是多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，23日受到熱帶性低氣壓或颱風影響，部分迎風面區域雨勢會較大，實際降雨區域要視颱風的強度跟路徑決定。

曾昭誠說，23日起到26日各地天氣都不穩定，23、24日南部、東半部、北部跟中部山區都有降雨機會，其他地區也以零星降雨，25日到26日西半部跟各地山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠指出，由於低壓帶加上太平洋高壓減弱影響，極端高溫的狀況就會下降，但颱風環流配合下，也不排除會出現沉降高溫。

另外，曾昭誠提醒，22日起恆春半島跟基隆北海岸等地區有長浪發生機率，明天起到24日是年度大潮，南部跟東北部低窪地區要留意海水倒灌。