患者高齡91歲⋯北醫體系啟動在宅急症照護 已收案8人

新冠疫後急診缺床嚴重，民眾住院等待時間變長，衛福部端出「在宅急症照護」欲緩解困境，要讓尿路感染、肺炎、軟組織感染3類急症患者，在家中接受長效抗生素照顧。北醫體系參與試辦計畫，自7月起上路，北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院共已收治8名患者，目前病況均穩定。

北醫大在宅急症照護計畫開放收治三大類對象，包括：居家醫療急症患者、照護機構住民（如長照機構住民）及急診感染輕症且行動不便的民眾。經醫師評估合適後，照護團隊即啟動服務。醫師每日通訊診療確認病人狀況，必要時進行床邊檢測（如抽血、腹部超音波等）及IOT生理量測，並由24小時護理師監控，確保治療品質及安全性。

「在宅住院」模式讓病人在家中即可接受醫療照護，由醫療團隊到病患住處提供治療，病人無需住院，也能夠延續原有生活。此新型態照護模式不僅減少病患及家屬不必要的住院往返時間，還能讓病人盡早獲得醫療照護，兼顧生活品質。健保署預估，該計畫將惠及超過5000名患者。

北醫大校長吳麥斯表示，北醫體系3家附屬醫院組成醫護團隊，並研擬完善的照護流程，且由於北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院的資訊系統已於今年初已整合，可快速修改符合「在宅住院」需求的系統，加上北醫大24小時、全年無休的顧客服務經驗豐富，能立即提供服務，減輕病患與家屬對於在宅住院的擔憂。

截至7月18日，雙和醫院收案4人、萬芳醫院收案3人，北醫附醫也收案1人，照護團隊包括醫院醫護、家屬、居家醫療及長照團隊。

雙和醫院收治一名91歲長者，因高血壓、缺血性心臟病及肺炎至急診就醫，病患妻子及家屬來回奔波，身體不堪負荷，雙和醫院急診醫師徐嘉鴻，經家屬同意後，啟動在宅照護流程，由居家照護團隊積極解決病人的肺炎、雙下肢水腫、腹脹、臀部壓傷及營養問題，患者逐漸康復，還能下床活動。

萬芳醫院收治一名因發燒及呼吸道症狀就醫，被診斷為肺炎的83歲長者。院方表示，該名患者平時行動不便，生病後更加虛弱，經在宅團隊評估後，符合在宅急症照護試辦計畫的適應症，家屬亦同意配合視訊及IOT遠端生命徵象監測。收案後由醫護團隊前往家中訪視、給予抗生素注射及胸腔照護治療。

吳麥斯表示，在宅急症照護模式，讓醫護人員走出來照護病患，不但能在家中接受治療，更減輕病患及家屬的身心壓力，是一大福音，未來北醫體系的附屬醫院將持續推展，用不同模式提供醫學中心等級的服務。