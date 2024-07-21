美食當前卻吃不下？釐清6大食慾不振原因找回好胃口



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「食慾不振原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的食慾不振原因排行。

你是否也曾面對一桌的珍饈佳餚，卻依然沒有食慾？當食慾不振的狀況頻繁發生，不僅會影響日常能量的攝取，還可能進一步削弱免疫系統，因此千萬不能輕忽！從常見的天氣太熱到慢性疾病，種種因素都可能導致食慾下降，接著就一起來了解造成胃口不佳的原因有哪些吧！

炎炎夏日容易熱到沒胃口 「壓力、焦慮」也是影響食慾的重要因素

▲ 網友熱議TOP6食慾不振原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「食慾不振原因」相關話題的討論，可以發現「天氣因素」最常被提及。每到夏季，炎炎烈日與飆高的氣溫常令人食慾下降，哀嚎道「真的太熱了，熱到沒胃口」，也有民眾因刻意減少活動、避免出汗而不容易感到飢餓。

針對天氣熱沒胃口的情形，許多民眾紛紛推薦選擇「清爽、酸、或涼拌」的食物來開胃，如越南料理、泰式料理、涼麵等；也有人傳授私房小撇步，說道「夏天沒食慾的時候我會煮稀飯放冷吃，配罐頭跟皮蛋豆腐」、「食物裡面可以加點烏醋可以提胃口或者少許辣味」。

此外，不少網友也提到每當「情緒緊繃」時食慾便會隨之下降，便有人分享經驗如「我是壓力大的時候沒食慾，回到家也因為緊繃一整天累了懶得吃」。

也有民眾無奈發文，表示自己「一天只吃得下一餐或是偶爾多一個超商地瓜，食慾很低很低」向網友請益解方，底下留言便指出「你平常壓力會很大嗎？我覺得心情多少會影響食慾耶」，認為當有壓力、緊張、焦慮，甚至是憂鬱等情緒時，都可能導致胃口不佳，給予原PO建議如「伸展放鬆，來排除一些壓力，又或者一些身心靈的課程，去調整自已的節奏」、「我之前食慾不振是用保健食品改善的」，鼓勵其多方嘗試改善胃口，避免因營養不足導致健康亮紅燈。

而「生活／飲食習慣」也是影響食慾的重要因素之一。

現代人時常因工作忙碌等原因而三餐不規律，又或是有熬夜、嗜吃宵夜的習慣，加上現代飲食常有高油、高糖、重口味等特徵，長期下來便可能增加身體負擔、造成消化功能異常，進而影響到食慾，令網友紛紛呼籲「平時就應維持飲食均衡、戒除菸酒、作息正常」，不只能降低罹病風險，也能保有食慾、維持身體健康。

「食慾不振」可能是由多種因素引起的，從生活壓力到身體疾病都是可能的原因。若你也經常有胃口不佳的困擾，不妨參考上述網友的分享與他們建議的改善方式，若狀況仍不見好轉，也別忘了適時尋求專業醫療協助，找回美食帶來的愉悅與滿足



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「食慾不振原因」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/24-2024/06/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw