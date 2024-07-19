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竹縣邀澳洲馬戲團7/20起演出3場 贈票弱勢孩童

中央社／ 新竹縣19日電

新竹縣政府今天指出，竹縣府與新竹縣文化基金會合作邀請澳洲瑟卡馬戲團7月20日起在竹縣演出3場次，為照顧地方將共贈70張公益票券給弱勢孩子，感受社會溫暖支持。

財團法人新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局合作，邀請澳洲Circa瑟卡馬戲團到竹縣演出共3場次，今天馬戲團進行總彩排，新竹縣副縣長陳見賢與文化局長章宗耀前往關心。

陳見賢在現場指出，此次活動引進國際表演，瑟卡馬戲團將演出節目「搗蛋鬼莫札特」，很適合親子觀賞。為照顧弱勢家庭，縣府贈送70張公益票券給弱勢孩子，讓孩子感受社會溫暖及支持。

瑟卡馬戲團表示，這次表演的音樂以莫札特樂曲為主，也將馬戲特技融入古典音樂，現場也會有風琴手伴奏演出，讓整體表演更靈活，也讓民眾了解古典音樂文化。

馬戲團指出，其中也擷取莫札特創作的「費加洛婚禮」，此曲節奏鮮明且活潑，透過搭配肢體馬戲團演出，能讓民眾沉靜在劇場中的世界。

章宗耀表示，「搗蛋鬼莫札特」透過馬戲表演者及手風琴演出，重新詮釋莫札特古典編曲，讓民眾享受視覺與聽覺演出，演出時間7月20日有2場、7月21日是1場。

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