裝修前必看！網議10大最後悔裝潢：過來人狂勸不實用



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「居家後悔裝潢」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大居家後悔裝潢。

居家裝潢是塑造住宅風貌的重要途徑，優質的裝潢不僅可以提升視覺質感，還能為居家生活帶來舒適感和美好體驗。然而，在裝潢的過程中若是沒有妥善規劃，就可能導致生活機能受到影響，家中出現許多不適用、或不方便清潔的擺設，使得居家環境變得擁擠雜亂。因此，本次我們就針對「居家後悔裝潢」進行觀測，帶您了解網友熱議的10大居家後悔裝潢。

中島和浴缸不實用成雜物堆放處 系統櫃無法靈活調整導致空間浪費

▲ 網友熱議十大居家後悔裝潢 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「居家後悔裝潢」相關話題的討論，可以發現「中島」由於不夠實用且佔空間的特性，成為許多網友公認的後悔裝潢。

中島是設立於廚房中央的獨立料理檯面，主要用途是準備食材與用餐。不過，許多網友在安裝中島後，才發現實際上使用的頻率並不高，因此後悔表示「中島當餐桌不夠舒適，搭配的高腳椅也不太好坐」、「清洗食材與烹飪的時候，還是得回到流理臺和瓦斯爐，結果最後直接懶得在中島備料」，直呼「通常最後上面都是堆雜物居多」。

也有網友認為中島會減少活動空間，甚至影響到行徑動線，指出「空間不夠大的話建議不要裝中島」、「做中島本身佔位置之外，視覺上也蠻壓縮空間的」、「時不時走路還會撞到中島」等，對於安裝中島感到相當後悔。

此外，「浴缸」也是許多人後悔的裝潢品項。雖然浴缸可能被視為一種豪華和享受的設備，但不少網友都表示，裝浴缸後發現自己幾乎沒有時間去使用，尤其是對於忙碌的現代生活方式而言，泡澡的機會相對較少，表示「不常用還是不要裝比較好，佔空間而且使用前後都要清洗」、「泡澡放水蠻耗費時間和金錢的，偶而想放鬆一下直接去溫泉旅館就好」。

另一方面，浴缸經常處於潮濕的環境中，容易積聚污垢、霉菌和水垢，使得清潔浴缸變得較為困難，需要花費更多的時間和精力。

有網友就抱怨「實在沒有耐心定期殺菌消毒浴缸，但沒有確實清潔泡起來也不安心」、「每次泡之前都要刷過一遍，泡完之後也要收拾整理真的蠻麻煩的」，認為浴缸的清潔問題會增加家務負擔。

而「系統櫃」則因為缺乏改動的彈性，成為許多網友後悔的居家裝潢。系統櫃是一種具有模組化結構的櫃子或收納系統，通常由多個櫃體、抽屜、隔板等組件構成，可以根據需要進行自由排列，以滿足不同的收納需求。

然而，由於系統櫃的尺寸與組合方式可能是固定的，無法靈活調整或重新配置，當家庭需求或生活方式發生變化時，無法隨之調整系統櫃的配置，導致收納不足或空間浪費的問題。

有網友就表示「做系統櫃時想一次做滿，結果室內活動空間變小，到處都是櫃子不知道要擺什麼」，引起網友共鳴「我房間之前想打一個系統櫃，殊不知做太高根本放不到日常用的東西」、「我的衣櫥原本要裝系統櫃，後來直接買現成的，需求改變的時候可以直接自己換內格超方便」。

你還遇過哪些後悔的居家裝潢嗎？居家裝潢是一個需要仔細規劃和考慮的過程，在選擇裝潢設計、家具擺設和收納配置時，應該注重實用性、功能性和個人喜好，同時考慮到家庭成員的生活方式和需求。透過充分的溝通和理解，以及與專業人士的討論和建議，可以幫助我們避免後悔，創造出一個更符合自己需求和喜好的舒適居家環境。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「居家後悔裝潢」相關討論則數。

觀測期間：2023/06/01-2024/06/18，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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