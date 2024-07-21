手麻可能是健康警訊！6大手腳麻痺原因千萬別忽視



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「手腳麻痺原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的手腳麻痺原因排行。

在現代生活中，長時間使用電子設備導致的姿勢不良，又或是壓力大因素都可能導致手麻，已成為大眾常見的健康問題之一。

這些手腳痠麻刺痛的症狀，不只容易影響到日常生活和工作效率，也是身體向我們發出的警訊，更可能是中風的徵兆，萬萬不可忽視，因此接下來就一起來看看有哪些手腳麻木的可能原因吧！

「神經受壓迫」連拿筷子都難 「中風」也是可能因素要持續追蹤

▲ 網友熱議TOP6手腳麻痺原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「手腳麻痺原因」相關話題的討論，可以發現因長「骨刺」、有「滑鼠手」等疾病，而導致「神經受壓迫」是最受網友關注的因素。

不少網友長期受手麻所苦，便發文請益其他人是否也有類似經驗，患有俗稱「滑鼠手」的腕隧道症候群的網友紛紛表示「每天都快要被手麻痛死了」，不只「晚上睡不好」，連「吃飯拿筷子」也會手麻，嚴重影響日常生活。

還有的人是因「頸椎壓迫神經，所以會有一陣一陣像電流一樣麻麻的感覺」，直呼「還沒治療之前有時還會疼到受不了」，其他人則提到「骨刺會影響神經」，也是造成手麻的原因之一，務必要持續追蹤。

而「中風」、「肺栓塞」等「心腦血管疾病」也是常見的因素。當血管堵塞或受損時，便可能導致供應手部或其他身體部位的血液供應不足甚至中斷，進而造成手麻的現象。

就有網友發文說道自己「右手手掌突然有麻麻的感覺」並且持續了一段時間，引起網友關注，表示突然的手麻有可能是「心肌梗塞前兆」，也有人提醒「中風不是開玩笑的，去醫院檢查一下吧」，指出當身體部位產生異常的麻痺症狀時，千萬不可忽視其可能的風險，建議還是進行專業醫療檢查以釐清病因。

此外，「糖尿病」也是可能的手腳麻痺原因之一。「周邊神經病變」是糖尿病患者可能有的併發症之一，容易引起四肢末梢發麻、刺痛，嚴重者甚至可能「發生糖尿病足、增加截肢風險」。

可怕的後果令網友擔心表示這幾天腳部「除了有刺跟麻以外，光腳走路像是隔超厚的皮，碰到地面觸感怪怪」，詢問是否是因糖尿病引起的，引來網友回覆「這類病變，只在長期血糖控制不良者才會發生」，表示只要有好好管控血糖值，通常不必太過擔心。

你也常感到手麻腳麻嗎？手腳發麻可能是因許多不同疾病或情況引發症狀，包括神經問題、血循不良、代謝性疾病等。若你常感到異常的電麻刺痛，建議及時就醫，以得到正確的診斷與治療，還給自己良好的生活品質吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手腳麻痺原因」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/12-2024/05/12，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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