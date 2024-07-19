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微軟雲端系統大當機！桃機部分航班受影響 報到改採人工劃位

聯合報／ 記者甘芝萁／即時報導
微軟當機，導致全球電腦系統陷入混亂，航空業大受影響，不僅美國境內許多航班停飛，桃機部分航空公司離境報到系統因無法電腦作業而改採人工劃位，造成作業時間拉長，出國民眾在櫃台前大排長龍。記者季相儒／攝影
微軟當機，導致全球電腦系統陷入混亂，航空業大受影響，不僅美國境內許多航班停飛，桃機部分航空公司離境報到系統因無法電腦作業而改採人工劃位，造成作業時間拉長，出國民眾在櫃台前大排長龍。記者季相儒／攝影

今（19）日下午13時19分，全球各地傳出電腦系統大當機，不論是電子、醫療、航空、飲食、金融、媒體公司等各行各業都受到嚴重影響。桃機公司表示，部分航空公司離境報到系統無法電腦作業，已改採人工劃位方式進行報到作業。

今日下午傳出，台虎、樂桃、酷航系統都有問題，現場改為手寫，平均延誤一至兩個小時。

台灣虎航也在臉書公告，稍早收到Navitaire通知，目前使用Navitaire系統的航空公司部份服務，包括：購票、管理訂單、航班搜尋、客服中心等服務，皆受到影響且暫時停止服務，恢復時間尚待進一步的通知；各機場現場之航班作業及搭機報到仍正常執行，造成您的不便敬請見諒。

桃機公司表示，受到全球微軟系統異常影響，桃園國際機場部分航空公司因使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。目前影響航空公司包括全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航已改採人工劃位方式進行報到作業，因為達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛，相關訊息可洽航空公司。

微軟發生大規模當機，導致全球電腦系統陷入混亂，桃園機場也受到影響，部分航空公司離境報到系統因使用微軟雲端系統Navitaire，導致無法電腦作業，已改採人工劃位方式進行報到作業。記者季相儒／攝影
微軟發生大規模當機，導致全球電腦系統陷入混亂，桃園機場也受到影響，部分航空公司離境報到系統因使用微軟雲端系統Navitaire，導致無法電腦作業，已改採人工劃位方式進行報到作業。記者季相儒／攝影
台灣虎航在官方粉專公告電腦系統受到當機影響。圖/翻攝自台虎粉專
台灣虎航在官方粉專公告電腦系統受到當機影響。圖/翻攝自台虎粉專

台灣虎航 捷星 桃園 桃機 航空公司

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