聽新聞
test
0:00 / 0:00
微軟雲端系統大當機！桃機部分航班受影響 報到改採人工劃位
今（19）日下午13時19分，全球各地傳出電腦系統大當機，不論是電子、醫療、航空、飲食、金融、媒體公司等各行各業都受到嚴重影響。桃機公司表示，部分航空公司離境報到系統無法電腦作業，已改採人工劃位方式進行報到作業。
今日下午傳出，台虎、樂桃、酷航系統都有問題，現場改為手寫，平均延誤一至兩個小時。
台灣虎航也在臉書公告，稍早收到Navitaire通知，目前使用Navitaire系統的航空公司部份服務，包括：購票、管理訂單、航班搜尋、客服中心等服務，皆受到影響且暫時停止服務，恢復時間尚待進一步的通知；各機場現場之航班作業及搭機報到仍正常執行，造成您的不便敬請見諒。
桃機公司表示，受到全球微軟系統異常影響，桃園國際機場部分航空公司因使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。目前影響航空公司包括全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航已改採人工劃位方式進行報到作業，因為達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛，相關訊息可洽航空公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言