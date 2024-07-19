中橫6邊坡災修超前 拚年底開放長春祠至太魯閣口

交通部長李孟諺今天到花蓮視察鐵公路災害復建情形，針對台8線中橫公路6處邊坡工程預計年底全數完工，他說，希望年底前先開放長春祠至太魯閣口，對花蓮觀光有所幫助。

李孟諺下午到台8線太魯閣福德祠前視察災害復建進度，公路局簡報指出，福德祠邊坡已完成人工及機械刷坡，正在進行自由型格梁護坡及植生基材施工，進度超前。

東區養護工程分局長林文雄簡報指出，福德祠邊坡復建工程原定10月完工，有信心能提前在8月中旬完工，恢復到原有地貌，「明年就看不出曾有災害在這裡發生」。

李孟諺表示，台8線中橫公路6處邊坡保護工程進度都順利甚至超前，長春祠以東到太魯閣閣口公路邊坡及國家公園設施整理好後，希望年底前可以局部開放，對台灣、花蓮的觀光都有幫助。

李孟諺表示，中橫公路災害較蘇花公路更嚴重，中期計畫在九曲洞至靳珩隧道間興建4處總長500多公尺的明隧道設施，目前都在發包中，工期約2年。

李孟諺說，未來是否要新設路廊、隧道或高架橋等，為兼顧景觀及遊憩，則需要廣納專家學者意見，進行地質地貌變異分析評估後再規劃。

中央氣象署預測，下週可能會有颱風過境東台灣，李孟諺說，已要求鐵公路做好準備，需要的材料、貨櫃及鋼軌事先預置，有搶修需求可盡快動工，若雨量過大，要做好封路或停駛準備，確保交通安全。

行政院長卓榮泰上月說下次要搭火車到花蓮視察、親自檢視鐵路安全性。李孟諺說，卓榮泰預計26日搭火車到花蓮，沿線落石告警、監視器都有強化，22日前花蓮沿線會增設20組監視器，24小時輪班監控。

李孟諺結束台8線邊坡復建工程視察行程後，依序前往台鐵北迴線崇德段、大清水段了解目前災修進度。