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「保育領路」特展 聚焦遊蕩犬貓與野生動物衝突

中央社／ 台北19日電
「保育領路，願生命適得其所」展覽，聚焦遊蕩犬貓與野生動物的衝突，19日在雜學校主辦的「2024國際教育創新博覽會」中推出，吸引許多民眾到場。 （中央社）
「保育領路，願生命適得其所」展覽，聚焦遊蕩犬貓與野生動物的衝突，19日在雜學校主辦的「2024國際教育創新博覽會」中推出，吸引許多民眾到場。 （中央社）

多個保育團體共同策畫「保育領路，願生命適得其所」展覽，聚焦遊蕩犬貓與野生動物的衝突，透過紀實影片、科學圖表及插圖設計等多媒體形式，帶領民眾思考生態保育議題。

由挺挺網絡社會企業策畫的「保育領路，願生命適得其所」展覽，在雜學校主辦的「2024國際教育創新博覽會」中推出，今天吸引許多民眾到場參觀。

策展人、挺挺網絡社會企業創辦人劉偉蘋表示，台灣人對動物有憐憫之心，但較缺乏生態知識，常以錯誤的方式對待。

劉偉蘋舉例，民眾希望犬貓不要遊蕩在外，但又不希望牠們被抓進收容所，出現矛盾。這次展覽希望透過動物醫學、動物科學、生態保育學等觀念來引導大眾，例如瞭解犬貓遊蕩在外，會破壞野生動物的生態，造成動物衝突。

「為野生動物而走行動聯盟」宣傳組長林岱芳指出，很多民眾看遊蕩犬貓很可憐，就會餵牠們東西吃，然而這樣的舉動會造成惡性循環。遊蕩犬貓數量太多，導致收容所空間不足，犬貓也難以獲得好的生活環境。

林岱芳認為可從加強飼主責任著手，避免任意放養，也不要再餵食遊蕩犬貓，平時帶狗出門，一定要繫好牽繩，從個人做起，為生態共融盡一份心力。

穿山甲要怎樣」臉書粉絲團創辦人林沛晨表示，穿山甲是貿易走私第1名的野生動物，10年有100萬隻被殺，導致瀕臨絕種。台灣作為全世界最容易看到穿山甲的地方之一，近年族群量有慢慢回升，但遭遊蕩犬攻擊的情形也屢見不鮮，尤其是剛出生、剛獨立的穿山甲，被咬死的所在多有。

林沛晨也提到，遊蕩犬對穿山甲的生存是很大的危機，這一、兩個月就有10起被咬死或尾巴被咬斷的紀錄，希望各界正視這個問題，避免任意放養、餵養遊蕩犬貓。

動物 生態保育 社會企業 穿山甲

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