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盡情搖滾！2024新北市貢寮國際海洋音樂祭 7/19登場
樂迷殷切期盼的「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭」登場！自7月19日(五)起至7月21日 (日)，連續三天於貢寮福隆海水浴場和大家盡情搖滾。
新北市政府觀光旅遊局表示，貢寮國際海洋音樂祭今年度邀請眾多獨立音樂圈具有深遠影響力的卡司陣容，包含瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry、Burning Island 火燒島、夕陽武士 Sunset Samurai、固定客GOODICK、icyball 冰球樂團、巴大雄、烏流oo-Lâu、TRASH、NICOLAS CAGE FIGHTER (AU) 、GOOFY STYLE（JP）、麋先生MIXER、拍謝少年Sorry Youth、P!SCO、八十八顆芭樂籽88balaz以及小舞臺共18組表演團體，帶領樂迷一起沉浸夏日熱情的沙灘音樂盛典。
而7月20日(六)也將舉行「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭—海洋獨立音樂大賞」競賽，由SADOG、漫遊年代俱樂部、紛亂交錯、瘋狂公爵Crazy Duke、餵飽豬、兩棲人Amphibious、時不我予、雨國Kingdom of Rain、斯洛頻率Slowing Oscillation及DrunkMonk撞克茫客等十組新聲樂團進行最終激鬥。
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