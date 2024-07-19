彰化台美戲偶聯展 8/25前展出21國117件戲偶

彰化縣政府與美國西北木偶中心共同策劃「世界偶遇彰化-台美戲偶聯展」，即日起到8月25日於彰化縣立美術館展出美洲、歐洲、非洲與亞洲等21國共117件戲偶。

彰化縣文化局今天發布訊息，展品展現多樣化戲偶形式，包括大小偶、杖頭、面具、雙面偶、提線傀儡等，西方戲偶包括擁有美洲豐富國際木偶資源之一的美國西北木偶中心珍貴典藏，東方戲偶則有彰化在地刻偶師許協榮、許金棒和徐柄垣作品等。

此外，文化局表示，彰藝園掌中劇團7月21日、8月4日下午2時30分將演出「鄭和下西洋」及「西遊記之三借芭蕉扇」，民眾也可實際操演戲偶走路、跑步或拍手等，甚至還能拋接戲偶。

7月28日上午10時則有光興閣掌中劇團「偶們都是大俠」台語文與偶戲工作坊，現場讓民眾操弄戲偶，也帶領民眾從戲中學台語。