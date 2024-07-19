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交通事故1週奪26條人命 彰化雲林最多

中央社／ 台北19日電

交通部最新統計，今年截至7月12日，累計交通事故24小時死亡整體人數為864人，較去年同期減少12.7%，而上週（6日到12日）交通事故初估26人死亡，其中前2名縣市為彰化縣跟雲林縣。

交通部今天在每週道安A1事故及通報改善說明中公布最新交通事故統計數字，交通部指出，上週（7月6日到7月12日）整體死亡人數為26人，其中有3人是行人。以縣市來看，整體死亡人數最多的前2名是彰化縣及雲林縣。

交通部指出，今年1月1日起到7月12日，累計交通事故24小時死亡整體死亡人數是864人，較去年同期減少126人、約12.7%；行人方面為112人，也較去年同期減少，整體死亡人數今年呈現下降趨勢。

交通事故 交通部

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