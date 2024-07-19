手機越滑越焦慮不安 兒盟調查：8成兒少社群恐慌

社群媒體已成為現代兒少生活中不可或缺的一部分。根據兒福聯盟最新調查「台灣兒少社群媒體影響概況」，兒少平均10歲就擁有專用手機，11歲就創社群媒體帳號，高達9成5的兒少有在使用社群媒體，平均每天使用超過4小時，假日更長達7小時；調查也發現，逾2成兒少沉迷社群較國外嚴重、逾8成出現社群恐慌FoMO狀況，且程度比兩年前疫情期間狀況更嚴重。

據兒盟調查，兒少每周平均花費35.2小時在社群媒體上，假日使用時間（平均7小時/天）是平日（4.2小時/天）的1.6倍，這還不包括使用其他軟體、平台或遊戲的時間，長時間的使用，也讓56.6%的兒少曾在網路有過負向經驗，除了與同學或朋友吵架，2成7的兒少皆曾經收到假訊息、2成5看到不符合年齡的廣告，2成收到色情的影音或訊息。

兒盟說，本次調查對比國外研究結果發現，台灣兒少的社群媒體沉迷情況更為嚴重，超過20.5%的兒少經常因為想使用社群媒體而忽視其他活動，比國外的13%高出許多；25.4%的兒少曾嘗試減少使用社群媒體的時間，但未能成功，而國外只有18%。最令人擔憂的是，這麼長時間使用還嫌不夠，有18.1%的台灣兒少表示「想花更多時間在社群媒體上，而常常感到不滿足」，是國外9%的兩倍，台灣兒少沉迷社群媒體的狀況似乎比其他國家嚴重許多。

台灣兒少使用社群媒體的主要原因是「跟朋友聯繫」以及「追蹤朋友動態」。然而，兒盟指出，反覆追求或接收各種社交資訊可能會導致社群恐慌（Fear of missing out，簡稱FoMO），例如因為害怕錯過朋友的動態而產生焦慮和不安。

兒盟調查結果顯示，有83.1%的兒少至少出現一項社群恐慌的徵狀，與2022年的調查數據相比發現，幾乎各項徵狀的比例皆是上升的，其中，「有時，我覺得自己花太多時間想跟上網路流行的事物」上升幅度更超過10個百分比。由此可知在充滿社群的生活中，兒少為了避免錯過朋友動態和流行趨勢，可能會花費大量時間瀏覽社群媒體，進而產生焦慮和不安等負面情緒。

調查也發現，29.8%的兒少每週使用社群媒體時間超過42小時，歸類為社群重度使用者。進一步分析，發現此群體在情緒方面出現較多警訊，其中有24.1%「容易心煩或易怒」、19.3%「過度憂慮不同的事情」的狀況，分別高於非重度使用者的17.3%及14.6%。造成焦慮、緊張及煩躁等負向情緒較多的原因，可能源自長時間使用網路及社群所引發，不可不慎。

兒盟呼籲平台業者應應設置推播及廣告的檢舉機制，以便不合適年齡的廣告能透過檢舉下架，減少錯誤資訊的投放，避免影響兒少的身心發展，家長則可與孩子討論網路使用時間表，多規畫親子共同活動，逐步調整生活習慣和使用習慣。父母可撥打兒盟爸媽Call-in教養專線尋求專業建議，兒少則可透過兒盟少年專線獲得情緒支持和諮詢服務。