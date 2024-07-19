聽新聞
test
0:00 / 0:00
未裝罰9萬！明年6月遊覽車強制裝設「駕駛辨識設備」
為提升遊覽車安全，交通部今(19）預告修正「汽車運輸業管理規則」，明(114)年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車必須強制裝具駕駛識別功能設備，並介接至指定資訊平台，可即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，避免駕駛超時。若未裝設，最高可開罰9萬元。
此外，遊覽車客運業對車輛動態資訊及駕駛人資訊，應納入營運車輛監控管理系統內儲存，並應至少保存一年。
目前遊覽車客運業車輛依規定，都有裝置具有全球衛星定位功能系統設備，並介接車輛動態資訊以提供行駛中車輛車號、即時監控位置、車輛速度、行駛時間、歷史軌跡查詢及異常狀態回報等統計分析資料及即時預警功能，但並未提供駕駛車輛之駕駛人資訊。
為落實掌握遊覽車駕駛人駕駛時間及駕駛行為，交通部推動遊覽車客運業車輛全面裝置駕駛識別設備法制化，以科學化管理方式，強化行車安全，增訂114年6月1日起，遊覽車客運業車輛應裝置具有駕駛識別功能設備，可讀取以智慧卡、USB隨身碟等資料儲存裝置或載具所存取駕駛資訊，並即時回傳至營運車輛監控管理系統，結合車輛動態資訊，提供業者行駛中車輛之駕駛人、駕駛人駕車時間及駕駛人異常狀態回報等功能，以及即時預警功能，提高對遊覽車營運車輛及駕駛人之掌控，加強保障消費者安全。
公路局表示，目前全台有1.4萬輛遊覽車，明年6月起都須有相關功能。若未裝設，可開罰9千到9萬元。
中華民國遊覽車商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，全聯會支持交通部此提案，畢竟疲勞駕駛的問題比酒駕還嚴重，透過裝設駕駛識別功能設備，可有效管控駕駛的工時問題，跟上先進國家的腳步。
不過魯孝亞也說，目前也仍在提案當未來遇上不可抗力之情況時，是否可有免除業者之責任，例如高速公路塞車等，導致駕駛工時超時，這些狀況應該被排除開罰業者，否則很容易被罰9千到9萬。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言