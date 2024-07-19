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免費心理諮商27到30歲使用最多 衛福部規畫孕婦心健支持

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今天舉辦「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」記者會，會後行政院副院長鄭麗君（左三）、衛福部部長邱泰源（左二）、台大醫學院精神科教授廖士程（右二）、諮商心理師周慕姿（右一）、衛福部心理健康司司長陳亮妤（右三）一同合影。記者許正宏／攝影
衛福部今天舉辦「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」記者會，會後行政院副院長鄭麗君（左三）、衛福部部長邱泰源（左二）、台大醫學院精神科教授廖士程（右二）、諮商心理師周慕姿（右一）、衛福部心理健康司司長陳亮妤（右三）一同合影。記者許正宏／攝影

衛福部去年推出「年輕族群心理健康支持方案」，8月起擴大到15至45歲族群。衛福部心理健康司長陳亮妤指出，調查使用狀況，雖開放15至30歲民眾使用，但27至30歲使用最踴躍。衛福部心健司已開始研擬，針對孕婦，提供孕產期跟產後轉介相關心理健康方案。

近期不少悲劇攜子輕生等，未來是否開放諮商補助不只一對一，也可以擴大到一對多等伴侶、家庭諮商？陳亮妤說，這類事件不是只有醫療、公衛或是心理諮商，需要整個社安網，社政、民政的資源轉銜，會是未來衛福部努力方向。

針對為孕婦提供心理支持，陳亮妤表示，衛福部心健司與國健署、婦產科與心理相關學會已開始研擬，針對「孕婦」孕產期跟產後轉介，規畫相關心理健康方案，希望要貼近該族群生活，也希望婦產科醫師介入幫忙。

台灣精神科診所協會副理事長單瑜表示，對民眾來說，健保就醫是最直接的管道，民眾很難直接找到獨立諮商所，不少心理諮商師與精神科診所合作，民眾就醫後可進一步了解諮商並提出需求。有疑慮、躊躇的民眾可以獲得橫向轉介，得到求助機會。

不過，「年輕族群心理健康支持方案」反應熱烈，單瑜表示，診所光是處理高風險求助者，很快會把名額用完，今年上半年診所只有10個名額，不出1個月就額滿。今年衛福部擴大適用年齡，希望分段執行，不要一下就用完額度。

單瑜說，諮商治療跟其他精神醫療運作不太一樣，以前陣子期末畢業季為例，許多學生面臨期末考、延畢、退學等壓力而崩潰，但這些人也不算是憂鬱症患者，困擾期間通常較短，若有諮商師陪伴他們在這段時間一起走過，幫助很大。

衛福部今天舉辦「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」記者會，衛福部心理健康司司長陳亮妤說明心理健康支持方案跨大族群計畫。記者許正宏／攝影
衛福部今天舉辦「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」記者會，衛福部心理健康司司長陳亮妤說明心理健康支持方案跨大族群計畫。記者許正宏／攝影

婦產科 孕婦 心理諮商 衛福部

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