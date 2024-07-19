桃機暑假首週末單日運量14.7萬人次 創疫後新高

桃園機場今天指出，暑假首個週末6月30日單日旅運量達14萬7155人次，創疫後新紀錄，預估暑假運量上看800萬人次，呼籲出國旅客提早3小時抵達機場。

桃園機場公司業務處長劉曉萍在例行記者會中表示，2024年客運量已於6月14日突破2000萬人次，暑假運量上看800萬人次，暑假第1個週末6月30日為14萬7155人次，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後的新高。

桃機提醒出國旅客提早3小時抵達機場，善用手機、網路及機場捷運A1、A3市區預辦登機辦理報到，使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率，自行駕車前往機場或接送親友，可多利用停車場30分鐘免費停車優惠，並可事先在官網、APP查詢停車場餘額車位。

桃機指出，要離開桃園機場的旅客，除了可搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸工具外，也可利用全年無休的桃園機場排班計程車，計程車支付方式包括現金、信用卡、電子支付（LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、台灣Pay及街口支付）等多元管道，目前8成外籍旅客使用非現金的支付方式。

桃機表示，針對特殊需求乘客提供貼心服務，例如女性司機的婦安車隊提供女性乘客安心的夜間乘車環境；寶寶車隊配備安全座椅提升嬰幼兒的安全防護；寵物專車體貼攜帶寵物乘客等。