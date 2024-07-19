抽菸傷財傷身！國健署教你顧荷包 算出戒菸節省多少錢

抽菸不止傷身還傷荷包！衛福部國健署指出，如每天抽1包價值125元的菸計算，一年至少要花掉約4.5萬元，抽菸6年會花掉至少27萬元。暑假到來，不少青少年可能在同儕鼓吹、邀約及好奇心驅使下接觸菸品或電子煙等，從青少年時期就開始吸菸，不僅影響肺部生長和發育，且將來有五分之一的機率會罹患慢性阻塞性肺病等健康危害。

世界衛生組織（WHO）提出104個戒菸理由，包括停止吸菸20分鐘，原本加快的心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12周，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1至9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

國健署長吳昭軍說，青少年時期就開始吸菸，不僅會影響肺部的生長和發育，且將來有五分之一的機率會罹患慢性阻塞性肺病等健康危害；因電子煙中的尼古丁是一種高度成癮的藥物，如使用電子煙，日後吸菸的機會至少增加一倍，不僅對大腦發育造成影響，也增加心臟病和肺部疾病等健康危害風險。

國健署110年青少年吸菸行為調查發現，逾5成的青少年第一次吸菸主要是因為好奇，國中生有54.5%、高中職生則有50.2%；近2成的青少年是別人吸菸而跟著吸，其中國中生有15.8%、高中職生則達15.5%，且持續吸菸的主因是為了紓解壓力。

調查也發現，國中生吸菸率2.2%，高中職生吸菸率上升至7.2%，吸菸率有隨著年級上升而增加的趨勢，且電子煙的使用率也由107年國中生1.9%、高中職生3.4%，攀升至110年國中生3.9%、高中職生8.8%。

另外，「父親或母親有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率分別為4.4%和11.7%，相較於「雙親都不吸菸者」，吸菸風險分別為5.5倍與2.8倍，分別為國中生0.8%、高中職生4.2%，且「多數好友有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率分別為29.3%和41.2%，其吸菸率較沒有好友有吸菸者其吸菸風險分別為20.9倍與12.5倍，國中生有1.4%、高中職生3.3%。

國健署表示，如以每天抽1包菸，每包菸以125元計算，一年至少要花掉約4.5萬元，以抽菸6年計算，至少花掉近30萬元甚至更多錢，如有戒菸需求，可到全國22縣市近2700家戒菸合約醫事機構接受戒菸衛教服務。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康