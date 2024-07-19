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中橫6處邊坡災修年底完成 交通部長：長遠規畫新路廊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
公路局東分局長林文雄（右）向立委鄭天財（左起）、沈伯洋、交通部長李孟諺、立委傅崐萁等人簡報中橫公路震後災修進度。記者王燕華／攝影
公路局東分局長林文雄（右）向立委鄭天財（左起）、沈伯洋、交通部長李孟諺、立委傅崐萁等人簡報中橫公路震後災修進度。記者王燕華／攝影

交通部長李孟諺今天到花蓮視察鐵公路災後復建狀況，針對台8線中橫公路災修，6處邊坡工程進度順利，李孟諺希望長春祠以東到閣口路段盡快修復，讓太魯閣國家公園可在年底前局部開放，有助觀光；他說，中橫公路長期會整體規畫是不是以隧道、高架橋形成一條新的路廊。

李孟諺今天視察台8線、台9線蘇花公路及鐵路北迴線狀況，分別聽取公路局、台鐵公司簡報，了解台鐵工務段監控室運作狀況，也到台8線183.6公里處福德祠視察崩塌點邊坡保護工程，國民黨立委傅崐萁、鄭天財、民進黨立委沈伯洋都到場關心

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，福德祠路段震後兩度崩塌，災損範圍長約200公尺，高約60公尺，採自由型格梁護坡、邊坡噴漿植生掛網方式復建，進度大幅超前，有把握下月底完工。

地震後中橫公路大禹嶺以東的東段受災嚴重，林文雄說明，短期辦理6處邊坡保護工程，今年底完工；中期在九曲洞東口、西口，錐麓隧道東口及靳珩隧道西口興建4處明隧道，預計2026年底全數完成，180.5公里處寧安橋以西也有坡面保護工程，明年底前完工。

林文雄表示，強震過後一定會造成地質變化，已啟動整體地質地貌變異分析評估，彙整歷年影像，建模資料作震災前後比對，分析易致災潛勢路段，評估避災、離災的長期改善方案。

李孟諺說，中橫東段短期內6處邊坡工程進度順利，可望在今年底前完成。已請公路局和太魯閣國家公園趕辦，希望年底前長春祠以東路段、遊憩設施都能修復更安全，太魯閣園區可以局部開放，對花蓮甚至台灣觀光都有助益。

李孟諺指出，中橫公路早年是削邊坡開鑿而成，長期必須檢討是不是要做新的路廊，以截彎取直的隧道或高架橋，避開易崩塌處，當然一定要兼顧區域景觀和遊憩功能，這需要較長時間的規畫。

中央氣象署預測台灣東方海面颱風形成機率高，下周可能影響台灣。李孟諺要求鐵公路做好萬全準備，貨櫃、鋼軌等搶災用的材料事先預置，有災情可在第一時間取用，若雨量過大就要封路或停駛，保障大眾交通安全。

交通部長李孟諺今天視察台8線中橫公路福德祠路段災修進度，表示對於中橫公路，長期會整體規畫是不是要以隧道、高架橋方式形成一條新路廊。記者王燕華／攝影
交通部長李孟諺今天視察台8線中橫公路福德祠路段災修進度，表示對於中橫公路，長期會整體規畫是不是要以隧道、高架橋方式形成一條新路廊。記者王燕華／攝影
台8線中橫公路183.6公里處福德祠路段因地震嚴重崩塌，目前災修進度大幅超前，預計下月底完工。記者王燕華／攝影
台8線中橫公路183.6公里處福德祠路段因地震嚴重崩塌，目前災修進度大幅超前，預計下月底完工。記者王燕華／攝影

中橫公路 太魯閣國家公園 李孟諺

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