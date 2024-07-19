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萬安演習桃機正常起降 機場公司籲旅客提早到機場

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
今年「萬安47號」演習將於7月23日下周二13時30分至14時舉行，桃園機場今天表示，機場將配合演習進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。記者季相儒／攝影
今年「萬安47號」演習將於7月23日下周二13時30分至14時舉行，桃園機場今天表示，機場將配合演習進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。記者季相儒／攝影

今年「萬安47號」演習將於7月23日下周二13時30分至14時舉行，桃園機場今天表示，機場將配合演習進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。

機場公司表示，演習期間所有航班均正常起降，機場捷運也正常運行，航廈內旅客報到、通關及登機作業皆不受影響，但聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等屆時將暫停發車。桃園機場配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈，行駛中車輛則須停放路緣或停駐於停車場，敬請旅客遵從相關指示與引導，以利演習進行。

機場公司提醒旅客及接送親友，於演習時段內，遵從航警引導，配合人車疏散等管制措施，為確保出境旅客順利登機，旅客可以提早於演習開始前抵達機場，避免因交通管制而影響報到作業，旅客可善用手機、網路及市區預辦登機完成報到程序，有關航班最新資訊可洽各航空公司。

桃園機場 演習

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