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台南市確診1例肉毒桿菌中毒 54歲女發病前曾吃過期食物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局公布1例肉毒桿菌中毒個案。本報資料照片
台南市衛生局公布1例肉毒桿菌中毒個案。本報資料照片

台南市54歲獨居女子13日出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、雙側眼瞼下垂 、構音障礙和頭暈等症狀，自行前往醫院就醫，經醫院採檢血清檢體送驗，今日確診為肉毒桿菌中毒，個案目前仍在加護病房並預計施打肉毒桿菌抗毒素給予治療，該女子發病前曾食用過期食品。

衛生局表示，未經完全滅菌處理的食品於製作或包裝過程可能遭受肉毒桿菌孢子汙染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能會導致肉毒桿菌中毒。

因肉毒桿菌毒素不耐熱，煮沸100℃加熱10分鐘即可破壞，家庭自製醃製及真空包裝食品食用前應先徹底煮熟，以確保飲食安全。

台南市衛生局長李翠鳳呼籲，肉毒桿菌中毒之後，如未即時醫療介入將有相當高的致死率，也提醒臨床醫師提高警覺，如有發現腸胃道症狀或疲倦，並伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等類似肉毒桿菌中毒之神經學徵狀，應立即通報衛生單位，以利及時提供肉毒桿菌抗毒素，並給予病患妥適的照護，降低死亡的風險。

中毒 肉毒桿菌 衛生局

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