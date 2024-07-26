2024臺東藝術節即刻開賣 限時早鳥手刀搶票！

2024臺東藝術節已邁入第14屆，今年以「記憶之鑰」為主題，從8月至11月共策劃12檔節目、21場次，包含戲劇、音樂、舞蹈、馬戲和親子等不同類型節目，宛如記憶的入口，通往12種時空向度，帶領觀眾在幕啟幕落之間，感受悲歡離合、時代流轉。

2024臺東藝術節主視覺，呼應策展主題「記憶之鑰」，鑰匙孔投放出的12檔節目宛如記憶的入口，通往12種時空向度。 圖／臺東縣政府提供

此次節目包括以日式搞笑風格聞名的「面白大丈夫」帶來結合漫才和短劇的《職男人生2-搞笑重啟》；｢故事工廠」推出口碑爆棚歡鬧舞台劇《媽，別鬧了！》，由王琄和湯志偉領銜主演；愛樂劇工廠邀請UNI優尼客當代馬戲團，合作親子音樂劇《青鬼好朋友》戰鬥吧！桃太郎！！結合馬戲、特技、雜耍和影像科技；瑞士寶卡菈小丑馬戲團（Compagnia Baccalà）以榮獲15個國際獎項的滑稽雙人表演《噓!! Pss Pss》首度訪台；飛人集社劇團的《初生》則融合戲偶、光影及現場音樂。

《傳統與展望VI李若菱》李泰祥十週年紀念音樂會，邀集李建復、以莉·高露、桑布伊、林承詒等歌手重現經典名曲，回顧李泰祥傳奇的一生；來自加拿大的牙買加裔歌手杜安．佛瑞斯特(Duane Forrest)，以《聽見雷鬼傳奇—巴布．馬利》傳達雷鬼音樂之父Bob Marley愛與關懷的人道精神；《陳鋭小提琴獨奏會》九月由伊莉莎白女王大賽金獎得主陳鋭，與鋼琴家胡里奧．埃利薩爾德(Julio Elizalde)造訪臺東；「台東回響樂團」推出年度製作《塞爾維亞理髮師》歌劇音樂會。

2024臺東藝術節聚焦南島，蒂摩爾古薪舞集以南排灣古調重現被浪濤淹沒的血淚史「牡丹社事件」，溫柔問候《bulabulay mun?》(你好嗎？)，尋找重生的希望；布拉瑞揚舞團用當代視角詮釋排灣族的生命階段，《我．我們》第二部曲探討人類在愛情、親情、友情及族群間的各種關係；黑色幽默喜劇《泰雅精神文創劇場》，詼諧而真摯地揭露觀光表演與當代原民困境。

2024臺東藝術節各節目票券已於7月17日中午12點開賣，早鳥8折優惠只到8月4日23：59止，不包含最低票價，有興趣的觀眾可洽以下通路購票：「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網、臺東藝文中心售票亭、7-ELEVEN超商及FamilyMart全家便利商店。

2024臺東藝術節12檔節目一覽表。 圖／臺東縣政府提供

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