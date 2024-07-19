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諮商方案接住年輕族群 準大一生「終於有人好好對話」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今天舉辦「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」記者會，廖姓大學新鮮人（右三）今天出席分享過去使用諮商支持方案的心得。諮商心理師周慕姿（左一）與3名各世代的代表、衛福部心理健康司司長陳亮妤（右二）、台大醫學院精神科教授廖士程（右一），一同分享心理諮商需求。記者許正宏／攝影
衛福部今天舉辦「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」記者會，廖姓大學新鮮人（右三）今天出席分享過去使用諮商支持方案的心得。諮商心理師周慕姿（左一）與3名各世代的代表、衛福部心理健康司司長陳亮妤（右二）、台大醫學院精神科教授廖士程（右一），一同分享心理諮商需求。記者許正宏／攝影

衛福部去年9月推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲的民眾每年3次諮商補助。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，截至6月底諮商補助近3萬人，更轉介超過萬名高風險者尋求醫療服務，整體方案滿意度高達96%，笑稱是衛福部滿意度最高的服務。

曾經使用心理健康支持方案的廖姓準大一生，今天出席記者會分享經驗，他說，使用方案後感受到「突然有人願意好好跟我對話」，相信有使用過諮商的人都有類似感受，很開心可以作為年輕族群的代表說出心中感謝。

廖姓學生表示，他在國中時就有接觸過心理輔導，後來升學到高中階段，不只有課業壓力，也要面臨升學選填志願、職涯迷惘等煩惱，時常被壓得喘不過氣，發現自己甚至出現注意力不集中，以及輕微睡眠問題。他雖然有嘗試跟自己對話，真的面對壓力時仍不免選擇睡覺等逃避方式因應。

廖姓學生說，去年衛福部諮商方案推出沒多久，他從臉書跟Instagrm等管道收到年輕族群諮商補助方案，也有從新聞報導中得知。父母、師長有時候會覺得「你怎麼會有這麼多壓力」，但諮商得到的感受是「有這些壓力是正常」，當他第一次諮商完，走出診間感到舒服。

他說，他過往使用3次諮商補助，但這只是開端，讓他了解壓力排解可能比課業重要，也開始嘗試每天晚上睡前保留時間跟自己對話。

根據統計，年輕族群心理健康支持方案截至今年6月底止，服務人數高達2萬9920人（7萬6350人次），方案滿意度高達96%，且有95%使用者認為此方案對自己有幫助，正向幸福分數平均提升2.84分，高風險即早治療者更破萬人（1萬91人），占使用者達33.7%。

使用者 壓力 衛福部

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