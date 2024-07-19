青壯年免費心理諮商擴大 醫提醒「別覺得談談沒幫助」

31至45歲青壯世代往往是家中經濟主力，是可能面臨角色衝突與緊張、工作狀態和經濟壓力等的「三明治世代」，衛福部今宣布將這個族群，納入免費心理諮商適用對象，同樣享有3次免費心理諮商。醫師指出，這樣也許能降低有所抗拒的民眾，也能協助評估、轉介後續需要哪些資源、或醫療與社會支持系統等，「求助不代表輸了或是弱者，反而是種勇敢」。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，今年8月起全國性心理諮商補助預算，將擴大到3億3600萬元，適用對象則從原先的15至30歲，擴大到15到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，既然規畫這樣的預算，代表一定有相關的需求，也許能降低因為經濟障礙，而抗拒尋求心理諮商協助的族群，希望有心理諮商需求者，都能勇於尋求幫忙。

「有些人其實不了解，自己已經需要尋求協助了，」張家銘指出，這些個案往往是跨不了自己心裡的障礙，例如找各種藉口認為自己「又沒有怎樣」，認為家庭、職場、情感等問題，跟人談談難道就會有幫助嗎？對方真的能幫自己解決問題嗎？

張家銘說，當獨自面對的時候，除了壓力跟情緒，往往也都會在心裡糾結中打轉，卡在某個盲點而變得愈來愈無力，甚至可能從短暫的心理困擾，演變為疾病的程度，衛福部提供的3次諮商，也許能成為一個較低門檻的會談，並達到早期的評估與警示作用，過程中紓解情緒，也能由專業人員提醒有哪些盲點，後續或許能進一步選擇繼續自費諮商，或轉介至精神科門診，透過藥物治療輔助。

針對近期有不少家庭悲劇，很多也都有類似問題，張家銘點出，當覺得走投無路想不開時，「難道是真的走投無路嗎？」有些人可能甚至沒有尋求協助，也沒有跟人聊聊，或許走進診間不見得能一次解決所有問題，但總是一個求助的開始，也能協助轉介到後續的法律、經濟、社福及兒童保護等資源。

張家銘說，有找人聊聊都是好的，且也有心理健康司1925安心專線免費專線等資源，避免自己悶著處理，甚至走上絕路，現代社會變化快，除了適應改變，也要適時尋求協助，「尋求協助並不代表你輸了，不代表你是弱者，反而是一種勇敢」。

台北榮總精神醫學部情緒精準醫療中心主任李正達表示，社會壓力與精神健康關係密切，在壓力早期介入，以心理諮商方式處理，能有效預防大問題；但如果疾病嚴重性已到一定程度，除了症狀嚴重影響功能以外，患者往往已經持續一段時間，或者是已經對相關治療產生頑固性，及早就醫合併好的藥物甚至非藥物治療，才能有效治療疾病、預防嚴重性日益增加。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線