快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年一度冬病夏治好時機 今起一連40天內可做三伏貼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市常春醫院中醫師高鈞亮為患者敷貼「三伏貼」。圖／常春醫院提供
彰化縣員林市常春醫院中醫師高鈞亮為患者敷貼「三伏貼」。圖／常春醫院提供

中醫主張「冬病夏治」，炎炎夏日正是調理身體的好時機，今起一連3至4次，每次間隔10天進行「三伏貼」，在背部相關穴位敷貼溫熱中藥材製成的藥膏，有機會改善呼吸道疾病、過敏性鼻炎等陳年痼疾。

員林市常春醫院中醫師高鈞亮說，冬病夏治是在一年之中陽氣最旺盛的時段，使用細辛、甘遂、白芥子、生薑等溫熱性藥材製成藥粉或藥膏，敷貼在背部很多的俞（讀音「書」）穴，藉由溫熱讓藥效進入身體臟器，秋冬時就有較俱足的陽氣應付過敏等病症，因此三伏貼具有冬病夏治的概念，古稱「天灸法」。

三伏日從每年夏至後第三個庚日起，今年算出大在7月19日前後，主要是圍繞著肺俞、脾俞、腎俞等背部俞穴，搭配風門穴、膏肓穴、大椎穴、定喘穴等常見治療咳嗽感冒呼吸道穴位，以每10日為一次敷貼治療，療程3至4次，每次敷貼4至6小時。

張惟凱建議，三伏貼敷貼後皮膚、毛細孔張開，撕掉敷貼後的1小時後再洗澡，以免濕氣、寒氣容易進入身體對療程沒幫助，也要避免飲用冷水、冰品、生冷食物才不會讓療效大打折扣。

常春醫院中醫師張惟凱說，三伏貼的藥性溫和，目前很常運用在過敏性鼻炎等症狀，醫學實證連續貼三年，八成患者可獲得改善控制，常見的適用症狀還有腹瀉等腸胃道過敏症狀及手腳冰冷、反覆性感冒。

中醫 感冒 醫師

延伸閱讀

身體太濕不只少吃會胖、小腹出現三層肉！脹氣、便祕都是症狀 中醫師推2湯品改善虛胖

含糖飲料喝了更渴 中醫師：小心糖、奶讓身體發炎

藉夏日陽氣改善身體免疫力 慈濟中醫開三伏貼門診

中藥貼敷助調節免疫功能 中醫師：「三伏貼」有助預防新冠

相關新聞

颱風即將生成 粉專：漸漸有模有樣「環流範圍不會小」

關注下周是否有颱風影響台灣的可能性。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前還是普通低壓，不過從衛星雲圖看，雖然還有...

蔡英文也忍不住的甜點！台中知名泡芙店遭投訴內餡發霉

台中知名甜點店旅禾泡芙之家今遭爆料，有消費者吃到發霉內餡的產品，台中市食安處已前往稽查，未發現時才有問題，但環境未保持整...

太魯閣國家公園重建 3階段30億

太魯閣國家公園在花蓮大地震受創嚴重，目前仍封園。內政部長劉世芳昨天表示，將挹注約新台幣卅億二百廿八萬元，分三階段推動太魯...

拜登新冠再次確診！醫：「沒發燒」卻呼吸過快等4症狀 應速就醫

美國總統拜登確診新冠肺炎，競選團隊表示，他的症狀輕微，正服用抗病毒藥物，基層醫療協會秘書長羅源彰提醒，「沒發燒」卻出現心...

中橫6處邊坡災修年底完成 交通部長：長遠規畫新路廊

交通部長李孟諺今天到花蓮視察鐵公路災後復建狀況，針對台8線中橫公路災修，6處邊坡工程進度順利，李孟諺希望長春祠以東到閣口...

萬安演習桃機正常起降 機場公司籲旅客提早到機場

今年「萬安47號」演習將於7月23日下周二13時30分至14時舉行，桃園機場今天表示，機場將配合演習進行警報傳遞與發放、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。